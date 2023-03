La faceta góspel de Whitney Houston

Whitney Houston alcanzó la cima del éxito pop y se convirtió en una de las artistas más laureadas de todos los tiempos, pero su corazón y su espectacular voz siempre estuvo arraigada a la música góspel, que influyó profundamente en su vida y su carrera.

Por ese motivo, la familia de la artista quiere que la base de su legado musical continúe viva a través de su nuevo álbum póstumo de góspel y un documental con el mismo nombre, I Go to the Rock: La Música Gospel de Whitney Houston.

Así, su hermano Gary Houston cree que ahora es el momento perfecto para lanzar proyectos centrados en el evangelio, coincidiendo además con el 60 cumpleaños de la cantante el próximo 9 de agosto.

Whitney Houston, 1986. / Chris Walter/WireImage

"El evangelio estaba en su corazón", cuenta Gary, quien recuerda momentos de su infancia en los que Whitney, que en aquellos momentos tenía 5 años, se ponía una peluca y unos tacones de su madre, Cissy Houston, mientras usaba una escoba como micrófono. "Nos despertamos y nos acostamos con el evangelio. Ella cantaba exactamente lo que escuchaba a mi madre y a sus hermanos. Nada de música secular. Todo era evangelio". Además, el hermano de la artista añade: "Este proyecto es definitivamente un trabajo de amor hacia ella. La representa de una manera muy espiritual".

Lógicamente, a la familia le ha costado tiempo superar la muerte de Houston, ocurrida en 2012. De hecho, Gary ha declarado en alguna ocasión que a día de hoy aún siente el espíritu de su hermana cada vez que llueve o cuando un pájaro lo visita mientras está en casa. "Cuando suena el timbre, creo que es ella", comenta el hermano de la artista.

El álbum presenta el viaje góspel de Whitney con emocionantes versiones de temas pertenecientes a bandas sonoras que incluyen Jesus Loves Me de El Guardaespaldas, His Eye Is on the Sparrow de Sparkle, junto con I Go to the Rock y Joy to the World de la banda sonora de Caído del cielo, el álbum de góspel más vendido de todos los tiempos. Además, este proyecto incluye seis pistas inéditas, tres de las cuales (He Can Use Me, I Found a Wonderful Way y Testimony) se grabaron cuando Whitney tenía 17 años.

El documental presenta testimonios de personas importantes en la vida de la cantante, como Jenifer Lewis, Kim Burrell o Kevin Costner. Además, muestra la primera actuación con público de la protagonista de El Guardaespaldas, así como muchas otras, incluida su interpretación de I Go to the Rock con la agrupación musical The Georgia Mass Choir en Saturday Night Live en 1996, Jesus Loves Me en Santiago (Chile) en 1994 y Guide Me O Thou, Great Jehovah en el programa The Arsenio Hall Show en 1990.

Whitney Houston comenzó a cantar en la Iglesia Bautista de Nueva Esperanza en Newark, Nueva Jersey, cuando era niña. Su inconfundible voz es poderosa y atemporal y la llevaron a ser una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos, con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo, además de ser la única artista que ha conseguido siete números uno consecutivos en la lista Billboard Hot 100.