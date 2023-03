La escena eliminada de 'Regreso al Futuro III' que hubiera cambiado el final de la trilogía

Desde que se estrenase el 3 de julio de 1985, Regreso al futuro se ha convertido en uno de los grandes clásicos del cine y las aventuras de Marty McFly y Doc en su máquina del tiempo están cerca de cumplir los 40 años.

El éxito en taquilla de la primera película, Regreso al futuro (1985), dio lugar a la creación de una trilogía, formada por Regreso al futuro II (1989) y Regreso al futuro III (1990). Las tres películas fueron nominadas a cinco premios Oscar y finalmente ganaron el premio a la mejor edición de sonido. Además, también se creó una serie animada basada en el filme.

Las tres películas, protagonizadas por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, son clásicos indispensables de los 80 y principios de los 90. Parte del encanto de las películas reside en que su director, el estadounidense Robert Zemeckis, siempre trató de evadir, en la medida de lo posible, el drama más oscuro y desgarrador.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd en Regreso al Futuro III'. / Universal Pictures/Getty Images

Si bien es verdad que sin la figura del matón Biff Tannen esta famosa trilogía no sería la misma, una de las críticas de la época fue que este personaje, magistralmente encarnado por el actor Thomas F. Wilson, era demasiado oscuro en comparación con el tono general de la película. De hecho, algunos hoy comparan este segundo perfil de Tannen con Donald Trump: cabellera rubia, conversaciones a gritos y un magnate todopoderoso sin escrúpulos.

Ahora, 33 años después del estreno de la tercera parte de la trilogía, ha aparecido una secuencia que cambia por completo el tono final de la película.

La escena que nunca llegó a los cines

Originalmente, Buford "Perro Rabioso" Tannen, el famoso ladrón de bancos del oeste, mata al sheriff Strickland disparándole por la espalda, mientras este se alejaba montando a caballo, dejando al hijo pequeño de Strickland atendiendo a su padre moribundo. Esta escena finalmente fue eliminada porque a los creadores de Regreso al futuro III les preocupaba que, si Buford "Perro Rabioso" Tannen mataba a Strickland, los espectadores querrían que Marty matara a Tannen.

Back To The Future Part III Deleted Scene - The Tannen Gang Kill Marshall Strickland (1990) Movie HD

Dado que el resto de las aventuras de Doc y Marty en la trilogía no presentan muertes importantes que no fueran por causas naturales o muertes provocadas por viajes en el tiempo, este giro habría sido demasiado oscuro e incluso podía haber decepcionado a los seguidores de la saga y que, de haberse usado, el final de la trilogía hubiera sido bien distinto.

El final que conocemos es totalmente distinto al eliminado, ya que Strickland detiene a Buford " Perro rabioso" Tannen tras el duelo con Marty, dejando así un final feliz para casi todos.

¿Habrá cuarta entrega de Regreso al Futuro?

Los fans de Regreso al Futuro llevan ya más de tres décadas esperando para volver a ver a Marty McFly y Doc Brown de nuevo en acción. Sin embargo, Robert Zemeckis sigue en contra de una cuarta entrega.

En una entrevista en 2019 con Yahoo! Movies, el director de la trilogía confirmó que sus sentimientos no han cambiado desde la última vez que aseguró que no haría Regreso al Futuro 4 y cuando se le preguntó si seguía convencido de que no habría secuela, Zemeckis contestó "Oh Dios, sí".

A su vez, el guionista de la saga, Bob Gale, comparte los sentimientos de Zemeckis y también aseguró en una entrevista en 2008 que una película sin Michael J. Fox era impensable y el regreso de J. Fox es imposible ya que se retiró de la actuación por tener parkinson, pese a que actores como Christopher Lloyd si han mostrado en algún momento su interés en una secuela.