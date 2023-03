Desvelado el nombre de la hija de Ana Obregón, uno de los más comunes en España

“Muero de amor”. Eran las palabras que escribía Ana Obregón en un storie sobre la portada de la revista Hola! que ha dado la exclusiva de su nueva maternidad. Este miércoles, el país amanecía con la noticia de que la actriz y presentadora se había convertido de nuevo en madre a sus 68 años de edad por gestación subrogada.

Veíamos las imágenes de ella saliendo de un hospital de Miami en silla de ruedas con su hija en brazos que nació el pasado 20 de marzo. Un proceso que ha llevado en el más absoluto secreto y del que solo eran conocedores sus hermanas y Alessandro Lequio.

Lequio no quiso pronunciarse en El programa de Ana Rosa donde Joaquín Prat sí dijo que le parecía un acto egoísta. Y es que el debate está servido. No solo por acudir a la gestación subrogada que en nuestro país no está aprobada, sino por la edad para convertirse en madre de un bebé.

También ha salido a colación el momento de salud mental que atraviesa Ana que ha estado sumida en una oscuridad total desde que hace casi tres años falleciera su hijo a causa del cáncer.

“Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR.❤️”, escribía Ana en sus redes sociales compartiendo la alegría de este momento.

De momento, permanece en Miami donde tiene que gestionar todo el papeleo que acompaña a un nacimiento de estas características y tiene pinta de que tendrá que pasar por lo menos un mes antes de que pueda volver a España con su pequeña.

Poco a poco iremos conociendo más detalles de este proceso. De momento, parece que ya se ha confirmado el nombre de la niña y que sigue la tradición familiar.

Estadísticas

Ya no hay una Ana Obregón en el mundo sino dos y es que la hija de Ana lleva su mismo nombre y el de su madre que murió hace dos años. Y como es madre soltera, también llevará sus apellidos. Así que, una nueva Ana Obregón ha llegado a este mundo.

Ana es un nombre bíblico que nos remite a las abuelas porque así se llamaba la madre de la Virgen María.

Si miramos las estadísticas hay que reconocer que Ana es uno de los nombres más comunes en España. Según el INE hay un total de 244.582 mujeres se llaman así en nuestro país. La media de edad de las mujeres que llevan ese nombre es de 44,8 años.

La década en la que más niñas recibieron ese nombre fue la de 1990 a 2000. Sin embargo, cada vez hay menos y, de hecho, entre 2020 y 2023 tan solo se ha inscrito en el registro con este nombre a 1.134 bebés.