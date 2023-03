María Casado da los primeros detalles sobre su embarazo y confirma el nombre de su futuro bebé

María Casado anunció su embarazo por san Valentín, una fecha cargada de amor, como no podía ser de otra manera. Y ayer, cuando acudió a la VII edición de Los Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy, la periodista dio los primeros detalles de su estado a Europa Press.

Entre otras declaraciones, Casado confesó cuáles están siendo sus primeros síntomas, cuándo dará a luz y hasta confirmó el nombre de su bebé. Como desveló una semana después de dar la noticia, se llamará Daniela y está previsto que llegue en septiembre. "Voy a pasar el veranito en remojo, voy a tener que estar en Málaga flotando", bromeó.

La presentadora de Las Tres Puertas reconoció estar "muy feliz". "Estoy teniendo un embarazo bueno, sin ningún problema, sin nauseas ni nada… Así que no me puedo quejar. Lo que me da es sueño; es lo único que tengo. Estoy todo el día casi con ganas de dormir, pero intentando trabajar lo máximo que pueda y tengo la inmensa suerte de llevarlo bien desde Málaga, así que feliz", afirmó.

Por supuesto, este largo periodo de nueve meses no lo está caminando sola, sino apoyada en todo momento por su pareja Martina diRosso, quien está "disfrutando viendo crecer la tripa, como yo compartiendo desde el minuto uno". "Somos otro tipo de familia, en este caso dos mamás (...) Es una niña buscada, deseada, querida y de verdad, deseando cuando llega el día de hacer una eco para ver cómo está, cómo crece", añadió.

Y, visiblemente radiante y con toda la ilusión del mundo, sabe de sobra que "es una etapa nueva; todo va a ser novedoso. Ya me han dicho que no lleva libro de instrucciones, ni botón de apagado ni de encendido, con lo cual, seguro que pasaremos muchas noches sin dormir, con preocupaciones, pero también con mucha alegría. Creo que en educar y criar a una personita lo importante es que hay mucho amor a su alrededor y eso es lo que le vamos a dar".