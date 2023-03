Miki Núñez abre su corazón con el lanzamiento de 'Entre un millón'

A principios del mes de febrero Miki Núñez nos regalaba su primera canción del año uniendo fuerzas con Paula Koops en La mitad, una colaboración en la que los dos artistas rememoraban una relación de verano que no han podido olvidar. Dos meses después, el cantante catalán lanzaba durante la madrugada de este 30 de marzo Entre un millón, donde vuelve a ponernos en la situación de una persona que no ha logrado superar a su pareja.

"Duele pensar que ya ni somos amigos, que no volveré a dormir contigo, te juro, lo intento, ya nada es igual. Si lo pienso hasta me duele ver un domingo que pasa y no lo paso contigo, que pena dejar todo atrás" canta en la primera estrofa del tema , antes de llegar al estribillo donde entendemos el título de la canción: ¿qué ocurre cuando en una relación una persona nos hace sentir elegidos, cuando entre toda la gente con la que nos podemos cruzar alguien decide pasar tiempo con nosotros y hacernos sentir especiales?, ¿qué pasa con los recuerdos cuando todo esto se acaba pero al mismo tiempo piensas que aún queda un capítulo por escribir?

Sobre todas estas preguntas nos habla el catalán en una canción en la que continúa ofreciéndonos el pop de la mejor calidad y la música buenrollera que ha caracterizado toda su trayectoria musical desde que pudimos conocerle tras su participación en Operación Triunfo 2018.

Y es que con Entre un millón Miki nos entrega el cuarto single de un disco del que todavía se desconoce su título y fecha de lanzamiento, un proyecto del que el cantante nos advierte mediante sus historias compartidas que no estamos preparados. Así lo comenta la cantante y pareja de Miki Núñez, Sara Roy, a través de su Instagram Stories, que no ha dudado en mostrarle todo su apoyo en un día tan especial para él: "Feliz día con este temazo que me flipa desde el minuto cero. No sabéis el disco que está por llegar".

Este nuevo tema, además, continúa con la estética minimalista que ya habíamos podido ver en las otras portadas de sus singles, colocando una aguja amarilla en medio de un fondo del mismo color con el título y su nombre en las esquinas. Un proyecto que, parece, estará muy relacionado con los colores. Con el videoclip Miki también ha querido arriesgar, uniéndose a una tendencia de la que estamos siendo testigos en los últimos meses jugando con el formato de grabación, que está en cuatro tercios, donde Miki se coloca delante de una sábana en la que se van intercalando imágenes de la chica que no ha podido olvidar.

Nosotros también elegimos a Miki entre un millón y estamos deseando ver todo lo que está por venir en los próximos meses. Y tú, ¿ya has escuchado este temazo?