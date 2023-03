Christina Aguilera se lanza al negocio de los lubricantes femeninos

Cada vez con más frecuencia observamos como distintos artistas intentan diversificar sus negocios e invertir en sectores que les permitan vivir cómodamente sin los vaivenes propios de la industria musical. Tenemos muchos ejemplos de artistas que se han convertido en grandes empresarias superando con sus negocios sus ingresos musicales. Y cada vez las apuestas son más innovadoras. Christina Aguilera es un buen ejemplo de ello tras lanzar una línea de lubricantes femeninos

Tras varios meses de trabajo, Xtina ya es copropietaria y asesora de la marca PlayGround, la intérprete se ha puesto a promocionar su nueva apuesta económica que llega acompañada de muchísimos tabúes. Porque en la intimidad sexual de las mujeres todo ha sido censura y prohibición desde hace muchos años.

Pero Christina Aguilera siempre ha sido una firme defensora del empoderamiento femenino y si se trata del bienestar sexual de mujeres de todo el mundo no va a ser diferente: "Personalmente, este es un cambio natural para mí. Espero inspirar a otras mujeres para que se sientan cómodas hablando de sus experiencias y sean dueñas de su cuerpo y su sexualidad, y lo que eso significa para ellas. Porque cada mujer es diferente" asegura en People

Sus declaraciones intentan aportar esa normalidad al hablar sobre la intimidad de las mujeres. Porque el placer sexual debe ser libre, abierto y disfrutado por todos y todas: "He llegado a conocer bien mi vagina durante los últimos 42 años. Hay puntos de placer que siguen abriéndose a medida que envejeces. Es algo que he notado. Ahora mismo tengo cuatro lugares diferentes en los que puedo tener un orgasmo alrededor de mi vagina".

Además de trabajar como asesora y prestar su imagen a esta nueva línea de negocio, Christina Aguilera también ha confirmado que realizará charlas sobre libertad y placer sexual para todas aquellas mujeres que deseen hablar y escuchar libremente sobre el tema. "Incluso si no tienes pareja, puedes tener una cita nocturna contigo misma. No siempre tenemos acceso a otras personas" ha señalado en People.

La cantante es consciente de que no todo el mundo tiene el mismo margen de discreción o de libertad a la hora de hablar de sexo por lo que para los más tímidos su compañía ofrece el envío discreto a domicilio. Pero deja una curiosa reflexión: "Es interesante ver cómo no lo pensamos dos veces antes de ir a una tienda y comprar algo para nuestra cara, para nuestro pelo... Pero, realmente, no le damos el tiempo y la atención que es necesario a nuestras vaginas, cuando también necesitan amor y cuidado extra. Las vaginas son el epicentro de nuestro bienestar".

"El sexo es parte esencial de nuestro bienestar y @hello.playground está aquí para recordarte que cada parte de tu cuerpo, no solo tu pelo, merece ser consentida" se puede leer en sus redes sociales donde también promociona sus productos.