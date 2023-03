Escenas post-créditos ‘Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones’: ¿Cuántas tiene y qué significan?

El universo de Dragones y Mazmorras se ha expandido hasta el cine con Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones, por lo que los espectadores ya pueden adentrarse en la película que promete traer una de las franquicias más ricas vistas en los últimos años. Y, como no puede ser de otra manera en un blockbuster, no hay que olvidarse de las escenas post-créditos.

Si tienen o no es algo que solo los espectadores pueden resolver... A menos que te lo contemos aquí. Si ya has visto la película y estás esperando a que suceda algo, o si te estás pensando ir a verla y quieres saber si sucede algo, sigue leyendo.

Dungeons and Dragons sí tiene escena post-créditos, en concreto, una. Está justo después de los créditos animados, por lo que no tendrás que quedarte mucho si quieres ir pitando al baño. ¿Que qué significa? Es puramente humorística, y aunque no adelanta nada de posibles secuelas, al menos te echarás unas risas. Te la describimos, aunque cabe destacar que haremos spoiler, por lo que si no la has visto y no quieres destripar qué sucede en ella, no continúes. Si te da igual, prosigue:

La escena post-créditos de Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones

La acción se remonta al presente de la película, aunque con un personaje que hemos visto unas escenas atrás: se trata de uno de los guerreros a los que interrogan para saber dónde está el yelmo que tienen pensado recuperar para vencer al Lord de Neverwinter, que sorprendentemente sigue vivo.

El encantamiento que hace que los muertos resuciten sólo para resolverle cinco preguntas, algo que les viene francamente bien. Eso sí, tienen que ser generosos y hacerle cinco cuestiones para que luego puedan seguir descansando en paz; sobre todo porque en las condiciones que les dejó la batalla muchos no pueden ni mantenerse en pie.

Es el caso del zombie del que obtienen una parte importante de la información, al que le hacen el favor de acabar las preguntas... Pero sin esperar a cambio que termine su respuesta. Y es que este no-muerto en concreto es demasiado dubitativo, por lo que la pregunta sobre su libro favorito se extiende y se extiende hasta el punto de no terminar de responder. Por ende, sigue vivo.

Es algo que probablemente guste a algunos espectadores, pues no todos recuerdan al personaje después de la frenética secuencia final combatiendo a la villana. Sin embargo, seguramente habrá quien se esperara una escena más potente y dramática en la que se conociera algún futuro villano o un elemento que continúe la historia en una nueva entrega.

Aun así —obviando que eso lo decidirá la taquilla—, está claro que este universo aún tiene mucho que contar. No sabemos si los protagonistas aún tienen aventuras que vivir, pero la magia de sus aventuras puede seguir en más de una película.

Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones ya está en cines.