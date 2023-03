Los 13 ‘Fuck’ de Madonna en los 20 minutos más censurados de la historia de la televisión

Hoy no hubiera pasado nada. Ya nadie se escandaliza por escuchar palabrotas o insultos en los medios de comunicación. Las celebridades pueden soltar tacos y hablar de sexo abiertamente sin ninguna repercusión. No sucedió así aquel 31 de Marzo de 1994. La visita de Madonna al 'Late Show' de David Letterman pasó a la historia como el episodio más censurado de los 'talk shows' de la televisión americana. En los 20 minutos de entrevista, la diva soltó 13 veces la palabra prohibida: FUCK. Esa noche, la reina de la controversia pidió al presentador que oliera su ropa interior usada o le preguntó si alguna vez había orinado mientras se duchaba. Todo, mientras se fumaba tranquilamente un puro.

"¿Por qué estás tan obsesionado con mi vida sexual?"

Era la primera aparición de Madonna en la televisión americana después del revuelo de su libro 'Sex' y de su álbum 'Erotica' de 1992. Una visita muy esperada por David Letterman quien, nada más empezar, marcó un tono insolente con su presentación: "Nuestra primera invitada esta noche es una de las mayores estrellas del mundo. En los últimos 10 años, ha vendido más de 80 millones de álbumes, ha protagonizado incontables películas y ha dormido con algunos de los grandes nombres de la industria del entretenimiento".

Madonna, en la fiesta de lanzamiento de su libro SEX en 1992. / Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Con Holiday sonando de fondo, entró la diva del pop. Sonriente. Pelo negro y corto engominado. Vestida también de negro. Y empezó el festival de 20 minutos de palabrotas, insinuaciones sexuales o frases de doble sentido. Fue Letterman quien inició la entrevista con una inapropiada petición: "Ve a besar a un tipo del público. Le dejarías noqueado". Ella lo rechazó: "Nunca sucumbo a la presión". Y le preguntó "¿Por qué estás tan obsesionado con mi vida sexual?".

"¡Le he dado mi ropa interior y no la va a oler!"

Madonna, mandando callar en 1994 / Vinnie Zuffante/Michael Ochs Archives/Getty Images

Antes del show Madonna le había regalado a Letterman un par de prendas usadas de ropa interior y continuamente le imploraba saber por qué no las había olido todavía. "Espera un minuto, ¿no las vas a oler entonces?", a lo que él replicaba, "Me encargaré de eso más tarde". Ella se quejaba al público: "¡Le he dado mi ropa interior y no la va a oler!".

Esa noche, el show de David Letterman mantuvo a 9 millones de espectadores atónitos pegados a la pantalla. Entre los más altos índices obtenidos jamás

Madonna, que estuvo buena parte de la entrevista fumándose un puro, preguntó al presentador si alguna vez había orinado en la ducha, asegurando que era un estupendo antiséptico contra los hongos en los pies. Y en lo que parecía una extraña revelación, se volvió de forma casual hacia él diciendo: "Por cierto, eres un jodido enfermo. No sé por qué recibo tanta mierda".

La charla estuvo salpicada de incómodos tira y aflojas y se contabilizaron hasta 13 'joder', entre otras palabras malsonantes, todo ello censurado convenientemente 'cubierto' de pitidos. "La gente no quiere escuchar esas palabrotas en sus casas a las 11:30 de la noche", dijo el popular cómico. Pero no era así. La audiencia se disparó: esa noche, el show de David Letterman mantuvo a 9 millones de espectadores atónitos pegados a la pantalla. Entre los más altos índices obtenidos jamás.

David Letterman y Madonna / Jeff Kravitz/FilmMagic

De forma instantánea se convirtió en un 'late night' legendario del que todo el mundo habló. Hasta el actor Robin Williams describió el encuentro como "una batalla de ingenio con una mujer desarmada". La crítica comentó que la cantante había alcanzado "su mínimo más bajo" y la Comisión Federal de Comunicaciones recibió numerosas quejas sobre el lenguaje empleado en el programa.

"Me sentía muy gangsta"

Raquel Welch, Madonna y Tupac Shakur en la fiesta de la revista Interview en marzo de 1994. / Patrick McMullan/Patrick McMullan via Getty Images

Madonna, no obstante, defendió su lenguaje y su comportamiento como un fallido intento de plantarse contra la censura televisiva. ”¿Puedes hacer saltar por los aires a una persona y no puedes decir siquiera 'joder'?", reveló en la revista Spin en 1995. "Tremenda hipocresía. El hecho de que todo el mundo contara cuántos 'joder' dije, da idea de su estrechez de mente ¿no es así?. La manera en la que me presentó fue despectiva, todo lo que yo hice fue decir, 'Ok, si es a eso a lo que quieres jugar, no vas a vencerme en esta partida'".

En 2015, la artista le hizo otra confesión a Howard Stern: "Una vez me volví loca en el show de Letterman cuando dije un montón de veces la palabra 'fuck'. Tenía un humor extraño ese día. Estaba saliendo con Tupac Shakur y me había alterado mi vida entera. Así que cuando fui al show me sentía muy 'gangsta'".