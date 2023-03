Muere Keith Reid, letrista de 'A Whiter Shade of Pale', canción de Procol Harum

Keith Reid, letrista del grupo británico Procol Harum, ha fallecido el pasado 23 de marzo después de una batalla contra el cáncer, según ha publicado el grupo en su propia página web. Tenía 76 años.

"Con la tristeza más profunda debemos anunciar el fallecimiento del letrista Keith Reid, quien murió repentinamente el 23 de marzo de 2023 en un hospital de Londres. Había estado recibiendo tratamiento contra el cáncer durante los últimos dos años", escribía la banda.

La familia de Reid "quisiera agradecer a numerosos simpatizantes por sus amables mensajes" y realizará un funeral privado en un futuro cercano. "Echaremos mucho de menos a Keith", concluía el grupo.

Procol Harum en 1974. / Michael Putland/Getty Images

Keith fue el cofundador y letrista de la banda Procol Harum y autor de uno de los mayores éxitos del grupo, la canción A Whiter Shade of Pale, la cual contiene algunas de las letras más enigmáticas y surrealistas de todos los tiempos. Él siempre decía que, al final de su vida, explicaría lo que significaba todo, pero lamentablemente no tuvo esta oportunidad.

Además, Keith también estuvo involucrado en muchos otros proyectos dentro del entretenimiento y fue coautor de lo que se conoció como el himno australiano no oficial You're the Voice, cantado por John Farnham.

El fallecimiento de Reid se ha producido muy poco después del fallecimiento del que fue su compañero de banda, Gary Brooker, que nos dejó hace poco más de un año, en febrero de 2022.

La canción 'A Whiter Shade of Pale' ha sido el gran éxito de Procol Harum. / Jack Robinson/Hulton Archive/Getty Images

A Whiter Shade of Pale, el gran éxito de Procol Harum

El mayor éxito de Reid con Procol Harum fue su debut de 1967, A Whiter Shade Of Pale, que rápidamente se convirtió en uno de los himnos del 'verano del amor' de mediados de los 60, el sueño hippy, la psicodelia, el LSD, la revolución cultural y social que se difuminó con la llegada de la siguiente década.

PROCOL HARUM - A Whiter Shade Of Pale - promo film #1 (Official Video)

Además, es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Desde su publicación, ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo y ha sido versionado por más de mil artistas.

En 1977, los primeros premios Brit Awards, fue nombrado ganador, junto con Bohemian Rhapsody de Queen, del 'mejor sencillo pop británico 1952-1977'. En 2009, las cadenas de radio del Reino Unido la nombraron la canción más reproducida de los últimos 75 años.

Reid escribió todas las canciones originales de la banda entre 1967 y 2012. El único disco en el que no aparece su trabajo es en el último álbum publicado del grupo, Novum (2017), que se lanzó el mismo año en que Reid abandonó la banda.

A lo largo de su carrera musical y fuera de Procol Harum, el compositor británico ha grabado canciones de artistas tan exitosos como el ya mencionado John Farnham, Annie Lennox, Willie Nelson o Alan Parsons Project,entre muchos otros.

John Farnham - You're the Voice (Official Video)

Keith Reid también dirigió su propio proyecto, titulado simplemente The Keith Reid Project y con el que lanzó dos álbumes: The Common Thread en 2008 e In My Head en 2018