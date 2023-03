La hija de Madonna actuará por primera vez en España en el mes de septiembre

Lourdes María León, la hija mayor de Madonna, es la nueva confirmación en el cartel del festival Brava Madrid, donde realizará su debut en España el próximo mes de septiembre y donde presentará su recién estrenado EP, Go, lanzado bajo el pseudónimo artístico de Lolahol y editado por el sello discográfico Mad Decent. Será la primera vez que la cantante pise nuestro país, así que la expectación es máxima.

La organización de esta cita musical de la capital lo anunciaba ayer jueves como parte de un cartel para los días 22 y 23 de septiembre. Brava Madrid tendrá lugar en los exteriores del recinto ferial IFEMA.

Go (Chemical X) fue lanzado por Lolahol el pasado mes de noviembre e incluye cinco temas, con canciones como Lock&Key o Love Me Still, que conjugan electrónica experimental y pop "arty" y dan como resultado temas etéreos y sensuales.

Aunque dicho lanzamiento no ha generado gran expectación por parte de los medios, su inclusión en el cartel de Brava Madrid refuerza la proyección mediática de este nuevo festival que, impulsado por la promotora The Music Republic, se presenta como un encuentro "sin normas de género" pero con "looks rompedores" a partir de un "dresscode" temático que cambiará en cada edición.

De la moda a la música

Lourdes María León nació en Los Ángeles el 14 de octubre de 1996 y es fruto de la relación de Madonna con el entrenador cubano Carlos León. Estudió Artes Escénicas en la Universidad de Michigan, la misma institución educativa a la que su madre asistió. Durante sus estudios, Lourdes se formó en canto, baile e incluso diseño.

Madonna y Lourdes León en un desfile del diseñador Tom Ford. / Nina Westervelt/WWD via Getty Images

El pasado verano, la joven publicaba su primer sencillo, Lock&Key, el cual daba comienzo a su carrera musical. Hasta ese momento, su trayectoria profesional había estado enfocada a las pasarelas y las campañas publicitarias de moda: ha sido musa de Versace, Marc Jacobs, Calvin Klein, Burberry, Swarovski, Stella McCartney y Bimba y Lola.

Lolahol - Lock&Key (Official Video)

En alguna ocasión, Lourdes María también ha demostrado sus habilidades con el baile; lo hizo en el vídeo que se proyectaba en la gira de su madre, Madame X Tour, entre 2019 y 2020, durante el número de la canción Frozen.

El festival contará también con Melanie C

Además de la actuación de Lolahol, esta primera edición del festival ya ha confirmado la presencia de reconocidos artistas del panorama musical como es el caso de la cantante y compositora británica Melanie C, conocida por formar parte del grupo Spice Girls y quemás tarde emprendería una carrera en solitario.

El cantante y compositor británico-estadounidense Mika es otro de los grandes reclamos del festival. Reputado artista que a lo largo de su carrera ha sido ganador del World Music Awards, Brit Awards, además de ser nominado a un Grammy.

Por su parte, la cantautora inglesa de pop también nominada a un premio Grammy, Natasha Bedingfield, regresa a los escenarios, una artista que alcanzó la fama en la década de los 2000 gracias a éxitos como Unwritten o These Words.

El festival madrileño contará con más de 40 artistas repartidos en tres áreas/escenarios: hits, pop y electrónica.