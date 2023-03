‘You might like it’, la nueva canción de Jason Mraz

Jason Mraz estrena hoy You might like it, el segundo adelanto de su próximo trabajo, Mystical Magical Rhythmical Radical Ride, el que será el octavo álbum de estudio del artista. El tema continúa la línea positivista de la música de Mraz y llega a continuación de I Feel Like Dancing, el primer sencillo publicado del disco y que vio la luz hace unas semanas.

El nuevo álbum del guitarrista, cantante y compositor estadounidense saldrá a la venta y estará disponible en todas las plataformas musicales el próximo 23 de junio. Mystical Magical Rhythmical Radical Ride supone un regreso a la música pop para Mraz, quien se reunió con el productor Martin Terefe (Coldplay, Train), su colaborador en We Sing. We Dance. We Steal Things., su histórico álbum de de 2008 que incluía hits como I'm Yours y Lucky y que se convirtió en un éxito a nivel mundial, alcanzando el top 10 de muchas listas internacionales

Las canciones lidian con las emociones y las experiencias que conlleva estar en la mediana edad. Su sensibilidad optimista e inspiradora plasma el enfoque general de un músico que refleja el pasado, pero convirtiéndolo en algo nuevo.

Jason Mraz - You Might Like It (Official Lyric Video)

Jason Mraz ha cerrado el círculo, aunque no exactamente, porque él ha cambiado y sus experiencias han cambiado, pero en Mystical Magical Rhythmical Radical Ride, el músico se reúne con numerosos colaboradores, incluida la banda Raining Jane y el productor ya mencionado anteriormente, Martin Terefe.

De hecho, cuando Mraz miró el número ocho, en su lugar vio un signo de infinito. "Volvemos a estar juntos, pero no estamos donde estábamos", explica el músico. "Tenemos una nueva perspectiva y por ello es por lo que podemos colaborar de una nueva manera. Siento que he completado un anillo de la espiral y ahora estoy comenzando ese viaje nuevamente. Hay una sensación de constante relajación y de constante avance que es a la vez predecible pero siempre incierta". Para el artista, este nuevo disco supone otro paso adelante en el viaje impredecible de la vida.

También, el cantante continúa administrando su granja orgánica, Mraz Family Farms, donde cultiva café y aguacates, y su organización sin ánimo de lucro Jason Mraz Foundation, que tiene la misión de luchar por la educación artística inclusiva, la seguridad alimentaria y el avance de la igualdad.

Jason Mraz lucha activamente por la igualdad, la preservación del clima y la educación artística. / Todd Williamson/Getty Images

Además, ha donado todas las ganancias de su anterior álbum, Look For The Good, publicado en el año 2020, a varias organizaciones benéficas, y lucha activamente por la igualdad, la preservación del clima y la educación artística.

Mraz, dos veces ganador del Grammy, homenajeado en el Salón de la Fama de los Compositores y portavoz de la Fundación Good Tidings, siempre tiene como objetivo usar su posición para empoderar a otros e inspirar cambios y positividad en el mundo real.