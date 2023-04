Fusa Nocta: “Compuse más de cien canciones para saber cuál era mi sonido, pero he tirado casi todas”

Miriam Nares, más conocida como Fusa Nocta, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la última edición del Benidorm Fest. La cantante se presentó al famoso festival con Mi Familia, una poderosa canción a mitad camino entre flamenco y trap, donde homenajeaba sus raíces.

Ahora, dos meses después de aquella experiencia, Fusa Nocta vuelve a sorprendernos con un nuevo tema: AYAYAY. Se trata del primer single de su álbum debut: un trabajo en el que lleva trabajando mucho tiempo.

Para esta ocasión, Fusa vuelve a apostar por la fusión de estos dos géneros. Eso sí, esta vez decide describir la historia de una noche de pasión. Y es que en el universo de Fusa hay cabida para todo.

FUSA NOCTA - AYAYAY (Vídeo Oficial)

Para hablar sobre su nuevo single, el proyecto de su álbum y su paso por el Benidorm Fest, Fusa se ha acercado a la redacción de LOS40.

Pregunta (P): Lo primero es lo primero, ¿cómo te encuentras dos meses después del Benidorm Fest?

Fusa Nocta: ¡Ya han pasado dos meses! ¡Qué fuerte! Estoy bien. Ha habido un proceso. Y es que, aunque fueron diez días, fue todo muy intenso. Salimos con un bajón, pero empezamos a trabajar y bien.

P: ¿Y cómo se retoma el ritmo después?

Fusa Nocta: Creo que todavía no lo he retomado. Pero es verdad que tenía ya todo preparado de antes. Me quedan pensar cositas, saber cuándo van a salir las cosas, retocar y ya está. Pero sí, estoy en el proceso.

P: ¿Tenías pensado desde el principio que AYAYAY fuese el siguiente single tras Mi Familia?

Fusa Nocta: Sí. Tiene mucho que ver en cuanto a sonido. No en significado, pero sí en sonido. Quería sacarlo por eso. Me parecía que era lo que tenía que ir después.

P: Vuelves a apostar por este sonido flamenco fusión...

Fusa Nocta: Yo estoy probando sonidos siempre. Me gusta este. Me siento yo. Es verdad que no es lo que yo escuchaba de pequeña, pero sí que está esa esencia. Eso de estar en las ferias de tu pueblo y escuchar esta esencia. Me gusta mucho cantarlo y me parece divertido. Los temas que se vienen ahora son como AYAYAY, de sentirse super bien. Estos sonidos se van a ver mucho en el álbum. Eso se va a ver.

P: En el videoclip de AYAYAY sale la figura del coche. El elemento que usaste en Mi Familia, ¿por algún motivo?

Fusa Nocta: Era ya para cerrar el círculo. Es claramente una referencia a mi actuación del Benidorm Fest. Tenía que estar para cerrar el círculo.

P: Dices que AYAYAY es tu primer adelanto de tu próximo trabajo. ¿Es un LP o un EP?

Fusa Nocta: Es un álbum partido en dos. Va a haber una primera parte ahora y una segunda después del verano.

P: ¿Y es por algo en concreto que haya dos partes?

Fusa Nocta: Quería hacer un proceso creativo en uno y un proceso creativo en otro. No significa que vayan a ser distintos, pero quería jugar. Que estuviesen relacionados, pero que fueran distintos. Me abro un montón en el álbum. Hay momento para estar arriba, pero también baladitas.

P: ¿Mi Familia se queda fuera?

Fusa Nocta: Mi Familia va a estar en el primer EP del álbum.

P: Llevas en la industria musical desde 2018, cuando muchas personas te conocieron en Factor X, ¿por qué has tardado tanto en sacar un álbum?

Fusa Nocta: Cuando fue lo de 2018, empecé a sacar música en 2019 y luego vino la pandemia. Entonces estuve apartada de todo. Empecé a componer todo esto. Llevo desde entonces componiendo. Compuse más de cien canciones, pero he tirado casi todas. Pero me parecía muy importante hacer ese proceso para saber lo que quería hacer y cuál era mi sonido. Ahora mismo sí que he encontrado lo que quiero hacer. También en letras y melodía. Me parecía super importante tener ese espacio para mí. Más que estar sacando música. Me sirvió muchísimo ese momento.

P: Al final no tienes un sello discográfico detrás, ¿te han tanteado después del Benidorm Fest?

Fusa Nocta: Nos han llovido muchas cosas desde ese momento. Después del festival tienes mucha exposición. Todo el mundo quiere participar de eso. Es normal. Sí que han llegado, pero de momento quiero seguir apostando por mí de forma independiente.

Sobre el Benidorm Fest

P: ¿Cuál es tu balance del festival?

Fusa Nocta: Hay dos balances: a nivel profesional y nivel personal. A nivel profesional me ha venido genial. Me han salido muchísimos festivales, hay gente nueva que escucha mi música...por esa parte genial. A nivel personal fue un poco intenso, ¿sabes? No sé. Hubo momentos que parecía Gran Hermano. Son diez días encerrados en un hotel que estás trabajando. Todo parece muy fuerte y se hace grande. Hay que rebajar esos niveles. Cuando se acaba, todo eso desaparece. Es un proceso personal que puede ser difícil en ese momento. La experiencia de vivirlo es muy guay. Tienes que estar preparado para ello.

P: ¿Tú lo estabas? Al final saliste de un programa musical (Factor X).

Fusa Nocta: Es que no es lo mismo. Son públicos distintos. Yo lo he vivido así y lo he sentido. Es verdad que Factor X me dio tablas, pero no me preparó para lo que venía. Hay que tener en cuenta que pueden pasar muchas cosas: puede que te vaya genial y la gente te halague, pero también que te amenace o que pasen de ti. Tienes que estar preparada para todas ellas. Hay artistas que no se presentan por la presión que piensan que van a tener.

P: Al final va EAEA de Blanca Paloma, ¿estaba entre tus favoritas?

Fusa Nocta: A mí me gustaba muchísimo. La respuesta de todos es la misma: “prefería ir yo, pero ahora que está ahí, apoyo máximo". Me encanta ella como persona y la canción es super bonita. Me parece que en el directo lo hace genial.

P: ¿Y con qué artista te verías colaborando?

Fusa Nocta: Con mucha gente. Me gusta mucho Rakky Ripper, Vicco, Alice Wonder... También Sofía Martín.