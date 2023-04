Seymour Stein, descubridor de Madonna, The Pretenders o Los Ramones, fallece a los 80 años

Seymour Stein, el ejecutivo discográfico estadounidense responsable de lanzar las carreras de Madonna, Ramones, Talking Heads, The Pretenders y muchos más, ha fallecido a los 80 años.

La encargada de confirmar su muerte ha sido su hija pequeña, Mandy, quien declaró al New York Times que su padre murió ayer en su residencia de Los Ángeles tras una larga batalla contra el cáncer.

En un comunicado publicado el domingo por la noche, Mandy dijo que su padre le dio "la mejor banda sonora" que podía tener y que disfrutó su "perverso sentido del humor". "Estoy más que agradecida por cada minuto que nuestra familia pasó con él, y porque la música que trajo al mundo impactó la vida de tantas personas de manera positiva".

Los últimos años de Stein estuvieron marcados por la tragedia: su exmujer Linda, que sufría un cáncer cerebral, fue asesinada por su asistente personal de un golpe en la cabeza en 2007, y su hija Samantha Jacobs murió en 2013 a consecuencia de un cáncer cerebral que también padecía.

Seymour Stein junto a su hija Mandy en 2018. / Lester Cohen/Getty Images for NARAS

El legendario ejecutivo nació en Nueva York en 1942 y desde bien jovencito, mostró su interés por el mundo musical, de hecho, con tan solo 15 años, ya escribía en revistas musicales. En 1966, junto con el productor discográfico Richard Gottehrer, fundó la compañía discográfica Sire Records y grabaron algunos de los discos más significativos de The Cure, Depeche Mode o Everything But the Girl.

Nacido con espíritu independiente, desde sus comienzos en Sire asumió riesgos al introducir bandas británicas underground y progresivas al mercado estadounidense. Su gusto musical ecléctico fue siempre admirado dentro de la industria discográfica.

A mediados de la década de 1970, Sire era una fuerza a tener en cuenta en las escenas new wave y punk de los EE. UU. El descubrimiento de los Ramones fue gracias a Linda, la que era esposa de Stein por aquel entonces, que los vio en un antro del Village de Nueva York llamado CBGB y le habló de ellos a su marido. Stein les hizo una audición que dio como resultado el lanzamiento en 1976 del álbum debut del grupo, llamado como ellos. Linda se convirtió en mánager de los Ramones, que posteriormente grabaron once álbumes más con Sire.

Seymour y Linda Stein (centro) con Iggy Pop y los Ramones en el club CBGB de Nueva York en 1976. / Roberta Bayley/Redferns

En los años ochenta fichó a Brian Wilson, el líder de los Beach Boys, que lanzó su primer álbum en solitario con Sire, y a Lou Reed, quien desde finales de los años 90 lanzó con el sello discográfico de Stein sus álbumes New York, Songs for Drella y Magis and Loss.

Los trabajos más importantes de Stein se produjeron a principios de la década de 1980, firmando a The Pretenders a principios de la década y a Madonna en 1982. La reina del pop fue su descubrimiento más lucrativo.

Seymour Stein (centro) con David Byrne y Madonna en la cena de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en Nueva York en 1996. / Kevin Mazur/WireImage

En 1983 fue uno de los impulsores de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, en el que entró en 2005 y en 2016, recibió el premio Richmond Hitmakeren que concede el Salón de la Fama de los Compositores.