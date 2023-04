Bodas, embarazos y hasta infidelidades: Videoclips y shows que sirvieron para dar noticiones

Estrenos de videoclips que rozan los 100 millones de reproducciones en poco más de 24 horas. Eventos multitudinarios vistos por cientos de millones de espectadores en todo el mundo. Y frente a ellos artistas de talla mundial cuyas vidas personales reclaman su espacio en sus trayectorias profesionales. Cada vez son más los vídeos y los shows televisivos en los que la música no es lo único importante y que sirven a estrellas como Rosalía, Katy Perry, Rihanna, Camilo o Shakira para soltar un notición...

De las bodas, los bautizos y las comuniones hemos pasado a los compromisos, embarazos y hasta infidelidades que han pillado por sorpresa a medio planeta. Cuando más fuerte es lo anunciado más viral suele volverse en las redes. ¡Se acabó el tiempo de las exclusivas (o casi)!

El anillo de compromiso de Rosalía y Rauw Alejandro

Es, probablemente, uno de los últimos grandes bombazos que hemos conocido a través de un videoclip. El estreno de Beso de Rosalía y Rauw Alejandro nos tenía reservada una gigantesca sorpresa en forma de pedrusco gigantesco incrustado en un anillo.

Pero lo verdaderamente impactante es que en los últimos años ya lo habíamos visto. Y lo todavía más impactante es que llevaban casi 3 años guardándolo en secreto tal y como ha confirmado el propio artista de Puerto Rico.

La frase de Rosalía "Ay dios mío, y todo el rimmel aquí corrido" forma ya parte de la historia de la música. Porque de eso se trata para estos artistas que siempre han encontrado la inspiración musical en sus vivencias personales.

El segundo embarazo de Rihanna

Para su primera embarazo, Rihanna y Asap Rocky eligieron un método bastante tradicional confirmando que se convertirían en familia a través de las páginas de una revista y con una preciosa sesión fotográfica. Poco que objetar.

Y pese a un impacto muy importante, nada como hacer un anuncio (que ni si quiera fue un anuncio) a lo bestia. Para ello solo necesitó ser confirmada como la artista del descanso musical del mayor espectáculo deportivo en suelo estadounidense: la Super Bowl.

¿Centrarse en una gran escenografía? Hecho. ¿Repasar los mayores éxitos de su trayectoria reivindicando su poder musical? Hecho. ¿Mostrar que volvía a estar embarazada y convertirse en la gran protagonista mundial por encima de cualquier noticia? Hecho.

La ruptura de Piqué y Shakira

Cuando Shakira estrenó Te felicito junto a Rauw Alejandro, a todo el mundo le pareció una gran canción del género urbano latino con dos de las grandes estrellas del momento. Hasta la propuesta de un videoclip robótico fue algo divertido y original. Pero había algo más... Mucho más.

Porque la canción escondía toda una ristra de mensajes ocultos que venían a dar a entender que la relación entre la solista de Barranquilla y el futbolista catalán había llegado a su fin. Gestos que ambos hacían, letras muy claras al respecto ("Porque eres un gran embustero... y nadie lo puede negar: Te felicito. Por completarte me rompí en pedazos. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Te felicito que bien actuas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas te queda bien ese show").

Cuando saltó la noticia de la situación de la pareja, todo encajó. Desde los planos de la nevera hasta las miradas fijas de Shakira a la cámara... ¡y el robot!

Índigo de Camilo y Evaluna no era solo una canción

Cuando Camilo y Evaluna desvelaron que iban a lanzar una nueva canción conjunta, todo el mundo se puso a pensar en lo que iban a poder disfrutar de sus voces en forma de colaboración. Sin embargo lo que nadie esperaba es que Índigo fuera mucho más que un tema.

Su primer bebé, el nacimiento de su familia y el anuncio de su embarazo... ¡Boom! "Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida" dijeron justo cuando el videoclip mostraba su barriga. Y quien no haya echado una lagrimita con las imágenes en las que le contaban la feliz noticia a la familia y amigos es que no tiene corazón.

Katy Perry, embarazadísima en Never worn white

Katy Perry siempre dirá que Smile fue el álbum con el que consiguió superar una profunda depresión. Aunque en realidad fue todo una suma de factores que incluyó, lógicamente, su reencuentro con Orlando Bloom y la decisión de formar una familia.

De nada de ello nos enteramos hasta que la californiana decidió estrenar el videoclip de Never worn white, uno de los sencillos de aquel disco de estudio. De blanco radiante como si de una novia en el altar se tratara parecía mandar otro mensaje hasta que en los últimos segundos se puso de perfil y se echó las manos a la barriga.

Notición y embarazo confirmado. Otro más para la historia de la música y de los videoclips.