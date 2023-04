Fernando Costa nos habla de Natos y Waor, 'Tirititando', influencias, y más

La música de Fernando Costa se ha convertido en la banda sonora de miles y miles de fans. En concreto, los temas de su último álbum Tirititando forman parte de las playlists de los usuarios que quieren disfrutar de los sonidos del rap que tanto le caracterizan.

Pero Fernando Costa no se cierra a otros géneros. Eso es algo que ha demostrado en su última visita a los estudios de LOS40 Urban, donde ha hablado de este último proyecto, de sus colaboraciones, de los temas que nunca salieron, de la fusión de sonidos, y más.

Y es que cualquier artista al mando de un proyecto es consciente de que de lo que se empieza a crear, un porcentaje de este contenido se irá al cajón de sastre y quizás vean la luz en el futuro o quizás no. "He colaborado con un montón de artistas. Cada uno tiene su mundo. Me llevo muy buenas experiencias. Con Delaossa por ejemplo, al principio iba a ser en el tema de Dime donde él metiese el verso. De hecho, lo metió. Al final no casó del todo la canción. Decidimos hacer otra. Con Natos y Waor también desde un primer momento se planteó otro estilo de canción que no era para nada la que salió y van pasando cosas. Los gemelos son muy caóticos a la hora de crear. Cada uno tiene su momento y tal", explica el artista.

Su primer WiZink

Fernando está centrado en la gira que está ofreciendo en nuestro país. Ha colgado el cartel de entradas agotadas en todos sus conciertos, algo que demuestra que el talento de nuestro protagonista llega cada vez más lejos.

Ahora se prepara para subirse al escenario del WiZink Center de Madrid por primera vez en una cita con sus fans el 22 de abril. Quedan muy pocas entradas para agotarse, por lo que los presentes van a vivir una auténtica fiesta de la mano de una de las voces de referencia de las nuevas generaciones de raperos.

Y tú, ¿has escuchado a Fernando Costa?