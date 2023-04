La aplaudida respuesta de Vicky Martín Berrocal a una hater que la llama “gorda”

No solo arrasa en el mundo de la moda como diseñadora, sino que Vicky Martín Berrocal también se ha ganado su hueco en las redes sociales y por lo que se ve, no le va nada mal. Acumula más de un millón de seguidores y día a día comparte sus vacaciones, sus looks, sus proyectos profesionales y sus entrenamientos, los mismos que la han llevado a dar un giro de 180º en su vida.

Desde que puso un pie en el gimnasio dispuesta a volcarse en su cambio físico, no ha bajado la guardia. Con esfuerzo, constancia y sacrificio a día de hoy se siente más cómoda que nunca con su cuerpo. Ha perdido más de 20 kilos y, aunque siempre ha subrayado que lo hacía más por una cuestión de salud que por físico, está mejor que nunca.

En estos días de vacaciones de Semana Santa, la sevillana se ha ido a Miami con su hija, Alba Díaz. Ambas están desconectando, relajándose y disfrutando del buen tiempo, vamos, que no pueden darnos más envidia. Sin embargo, además de ponernos los dientes largos, Vicky Martín Berrocal también nos ha dado una lección de amor propio.

¿Por qué? La sevillana ha querido compartir con sus seguidores unas fotos en la playa en las que posa como una auténtica diosa con un bañador blanco y, lejos de aplaudir su espectacular forma física, los haters han salido de sus cuevas dispuestos a ponerla fina.

La brillante respuesta a los que critican su físico

"¿Te ves bien? Yo te veo gorda", le decían sin pelos en la lengua a través de un mensaje directo en su Instagram. A parte de que la educación es algo que viene aprendido de casa, jamás entenderemos esa manía que hay de atacar a los personajes públicos sin importar el daño que puedan causar.

Vicky Martín Berrocal responde a un hater. / Instagram @vickymartinberrocal

Ahora le ha tocado a Vicky Martín Berrocal, pero lejos de sentirse ofendida con ese asqueroso comentario, la diseñadora ha transmitido un aplaudido mensaje: "Quiero decirte, mujer, que ya no me hace daño leer comentarios como este porque he aprendido a aceptarme. Para que sepas algo más sobre mí y no solo te fijes en mi físico, me miro al espejo y me gusto. Y créeme, esto es lo único que realmente importa, pero me da mucha tristeza que una mujer escriba así de otra. Tenemos que ayudarnos", sentenciaba.

Tras ese humilde y sincero mensaje, la sevillana no ha dudado en recomendarle su nuevo libro, La felicidad no tiene talla ni edad, por si le ayuda a recapacitar: "Ojalá sea así", deseaba.