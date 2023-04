Qué tienes que saber antes de ‘Super Mario Bros. La Película’: Juegos, trajes y personajes a tener en cuenta

El debut por todo lo alto de Super Mario Bros está a punto de aterrizar en cines, ¡y no puede haber más ganas de verla! El famosísimo fontanero por fin tendrá su adaptación animada este 5 de abril, y con ella, todo un conjunto de referencias y guiños que son todo un regalo a los que han jugado a videojuegos del personaje desde su infancia.

Y no lo decimos nosotros, sino los afortunados que ya han podido ver la película. Algunos espectadores estadounidenses ya han visto qué ha preparado Illumination con Nintendo, y sus críticas no pueden ser más reveladoras: "La hemos amado", "una delicia hilarante y mágica" e incluso "casi me emociono al ver a Mario tan bien hecho". En definitiva, todo un acierto.

Las expectativas no pueden estar más altas, y ya que el resto de mortales aún no hemos podido inmiscuirnos en este Reino Champiñón cinematográfico, ¿por qué no ir allanando el terreno repasando todo lo que podemos ver en la película? Hay opiniones que adelantan que la película es todo un desfile de referencias y easter-eggs a los videojuegos del fontanero, así que preparémonos.

SUPER MARIO BROS. LA PELÍCULA – Tráiler Oficial (Universal Pictures)

Según hemos podido ver en los tráilers y adelantos de los últimos meses, la película de Mario se nutrirá fuertemente —como no podía ser de otra manera— de los juegos. Nada de interpretaciones libres, ni de tomarse licencias: la película será fiel al videojuego siempre que la narrativa lo permita, dejando detalles de lo más curiosos.

Por ello, conviene desempolvar algunas consolas y ponerse a tope con juegos como Super Mario 64 o el reciente Super Mario Oddisey, así como Super Mario 3D Land o incluso el Super Mario Galaxy. No hay que olvidarse de otros como Mario Kart, viendo que no se resistirán a coger sus bólidos para ir de un lado a otro. La sinopsis ya adelantaba que el que estará en apuros será Luigi, no Peach, por lo que no podemos dejar atrás el papel de damisela en apuros al que nos tiene acostumbrados.

Una clara referencia a Mario Kart en 'Super Mario Bros. La Película'. / Universal

Este último giro nos lleva a algo a tener en cuenta: viendo que Peach tendrá habilidades y será una guerrera de armas tomar, no podemos obviar ese magnífico Super Princess Peach, que además de convertirla en la protagonista absoluta de la historia también le daba ciertas habilidades. También hay que tener en cuenta a su pequeño compañero Toad, del que viendo su cargamento, podría también ser una referencia a Captain Toad: Treasure Tracker.

En cuanto a objetos, no hay que olvidarse que hay mucho más aparte de los champiñones y las flores de fuego. También hay mini champiñones —que reduce extremadamente el tamaño del que se lo toma—, flores de hielo —que congelan— o las hojas tanooki —que le otorgan a Mario un traje de mapache con el que puede volar—. Además, también está la opción de que aparezca el traje de Pingüino, a sabiendas de que esas aves son parte del primer tráiler que salió de la película.

Sea como sea, estamos seguros de que la película promete ser un hito de la animación para los fans de Nintendo, ya sea de los que conocieron a Super Mario en la Nintendo 64 o los que empezaron con él en la Gameboy Advance; o incluso en la Switch. Todo está listo para recibir al fontanero en pantallas de todo el mundo, así que... Here we go!

Super Mario Bros. La Película se estrena el 5 de abril en cines.