Sale a la luz la causa de la muerte de Christine McVie, de Fleetwood Mac

Según un informe que cita su certificado de defunción, Christine McVie murió de un "accidente cerebrovascular isquémico". La vocalista y teclista británica, conocida por aportar su talento a Fleetwood Mac, falleció el pasado 30 de noviembre a los 79 años de edad.

Según informó su familia en aquel momento en un comunicado, McVie murió en un hospital británico "tras una breve enfermedad", además de añadir que "falleció en paz", pero no reveló detalles adicionales.

Hoy hemos conocido, según el certificado de defunción obtenido por The Blast ayer lunes, que la causa principal de la muerte de Christine fue un accidente cerebrovascular isquémico. La Clínica Mayo dice: "Un accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes".

Según los informes, también le habían encontraron células cancerosas en su cuerpo, pero no se pudo determinar dónde se habían originado. El cáncer figura como una causa secundaria de la muerte de McVie.

Christine McVie falleció el 30 de noviembre de 2022 a los 79 años de edad. / Robin Platzer/Getty Images

En los meses previos a su fallecimiento, la artista habló abiertamente sobre sus problemas de salud y señaló en una entrevista en la revista Rolling Stone que dichos problemas podrían impedirle actuar. McVie dijo que tenía "bastante mala salud" y agregó que tenía un "problema crónico de espalda que me debilita". "Me tengo que poner de pie para tocar el piano, así que no sé si realmente podría hacerlo", confesaba el pasado mes de junio.

Una gran pérdida para Fleetwood Mac

Fleetwood Mac, formado en Londres en 1967 por el vocalista y guitarrista Peter Green, el pianista y vocalista Jeremy Spencer, el batería Mick Fleetwood, el bajista Bob Brunning y la vocalista Stevie Nicks (que se incorporó posteriormente en 1975), expresaron su agradecimiento por los "fantásticos recuerdos" que McVie les dejó.

Fleetwood Mac en 1975. De izquierda a derecha: Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie. / GAB Archive/Redferns

Christine dejó Fleetwood Mac después de 28 años en la formación, en 1998, pero volvería en 2014. Era la que aportaba estabilidad y templanza al grupo; Stevie y Lindsey nunca dejaron de tirarse los trastos a la cabeza. La pérdida Christine dejó a los miembros de la banda desolados. El grupo se despedía de la artista a través de unos mensajes muy sentidos en las redes sociales donde expresaron su dolor.

"No hay palabras para describir nuestra tristeza tras la muerte de una artista verdaderamente única, especial y con un talento más allá de toda medida", afirma la banda en Twitter. "Ella fue la mejor música con la que cualquiera habría podido contar en una banda y la mejor amiga que alguien podría haber tenido en su vida. Fuimos realmente afortunados de haber compartido la vida con ella", dijo la banda en un comunicado.

Christine McVie fue autora de muchos de los grandes éxitos de la banda, sobre todo durante el periodo de gloria entre 1975 y 1987.