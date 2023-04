The Beatles: la primera grabación conocida de un concierto en el Reino Unido de la banda

La grabación completa más antigua conocida de The Beatles tocando un concierto en el Reino Unido ha sido compartida por el programa Front Row de BBC Radio 4, justo 60 años después desde que se hizo.

La BBC ha compartido la grabación de una hora de duración de los Beatles tocando en vivo en 1963. En esos momentos, el cuarteto de Liverpool se estaba convirtiendo en la banda más importante del Reino Unido.

La grabación, que fue realizada por un estudiante de 15 años llamado John Bloomfield en el internado privado de Stowe (Buckinghamshire, Inglaterra), se trata del audio completo en vivo más antiguo conocido de la banda tocando en el Reino Unido.

Concretamente, la actuación fue realizada y grabada el 4 de abril de 1963. Los Beatles habían sido invitados a tocar en el teatro de la escuela, después de que otro alumno, David Moores, escribiera a Brian Epstein, representante artístico del grupo. David le pidió, si era posible, que la banda tocara en la escuela. El grupo accedió.

A los Beatles les pagaron 100 libras esterlinas por la actuación, las cuales habían sido recaudadas por Moores vendiendo entradas a sus compañeros de la escuela.

Paul McCartney y George Harrison durante una actuación en 1963. / Brian Randle/Daily Herald/Mirrorpix via Getty Images

A Bloomfield le gustaba mucho la tecnología y estaba deseoso de probar su nueva grabadora. Ahora, a sus 70 años, ha sido cuando ha acudido a un especial de Front Row por el 60 aniversario del concierto y ha revelado la existencia de la cinta que tenía en su poder.

Un concierto único, sin gritos

Fue un concierto único de los Beatles, realizado frente a una audiencia casi exclusivamente masculina. Una actuación muy perfeccionada por la banda, en la que tocaron canciones de su repertorio de versiones mezcladas con temas de su álbum debut, Please Please Me, que había sido lanzado apenas dos semanas antes, el 22 de marzo.

Comenzaron con la canción de apertura del álbum, I Saw Her Standing There, y luego continuaron con Too Much Monkey Business de Chuck Berry.

The Beatles live at Stowe School, Buckinghamshire, 4 April 1963

El historiador de los Beatles, Mark Lewisohn durante el programa dijo: "La oportunidad que presenta esta cinta, que es completamente inesperada, es fantástica porque los escuchamos justo en la cúspide del avance hacia la fama mundial, y ya en ese punto, todas las grabaciones están envueltas por los gritos de los fans".

"Así que aquí hay una oportunidad de escucharlos en el Reino Unido, en un ambiente donde se les puede escuchar bien y donde la cinta realmente los captura perfectamente", añade Mark, quien cree además que "se trata de una grabación increíblemente importante".

Por último le reconoce a John, autor de la grabación que "ni siquiera sabía que existía esta cinta hasta que me lo contaste, y creo que tuve que levantarme del suelo".

"Nadie sabía quiénes eran los Beatles en esta escuela, pero aparecieron y tocaron en un concierto increíble y eso fue el comienzo de los años 60 en lo que a nosotros respecta, fue fabuloso", finalizó John Bloomfield.