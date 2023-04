La inteligencia artificial, el motivo de la separación de Daft Punk

Hace poco más de un año, en febrero de 2022, el dúo francés Daft Punk, uno de los grupos más influyentes y populares de las últimas décadas formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, anunciaba su separación a través de un vídeo titulado Epilogue.

Un clip de ocho minutos de duración que presentaba al dúo, ya que durante muchos años ocultaron su imagen detrás de unos trajes de robot, caminando por el desierto, vistiendo sus cascos espaciales y chaquetas de cuero. Tras unos momentos, uno de los miembros miraba al otro, se quitaba la chaqueta y mostraba un contador de un explosivo. El primer miembro se alejaba rápidamente y después explotaba.

Según recoge NME, Thomas Bangalter, en unas declaraciones para la BBC, ha hablado de su carrera y ha explicado las razones que hay detrás de la separación del dúo de electrónica. "Daft Punk fue un proyecto que desdibujó la línea entre la realidad y la ficción con estos personajes robot", le dijo a la BBC. "Era un punto muy importante para mí y para Guy-Manuel no estropearlo mientras sucedía".

El artista continuó diciendo que le apasiona la tecnología como herramienta, pero que a su vez le aterroriza la relación entre las máquinas y los humanos. "Ahora que la historia ha terminado, me pareció interesante revelar parte del proceso creativo que está basado en gran medida en humanos y no en algoritmos de ningún tipo".

Thomas Bangalter en 2019 en Cannes, Francia. / Pierre Suu/GC Images

Según Bangalter, parte de la razón detrás de su nueva distancia de la música electrónica se debió al auge de la IA y su creciente influencia sobre los medios creativos.

"Mis preocupaciones sobre el surgimiento de la inteligencia artificial van más allá de su uso en la creación musical", dijo, explicando cómo algunos fans malinterpretarían las intenciones del dúo.

"En Daft Punk tratamos de usar estas máquinas para expresar algo extremadamente conmovedor que una máquina no puede sentir, pero un humano sí. Siempre estuvimos del lado de la humanidad y no del lado de la tecnología... Por mucho que ame a este personaje, lo último que querría ser, en el mundo en el que vivimos, en 2023, es un robot".

Bangalter y de Homem-Christo, integrantes de Daft Punk, se conocieron a mediados de los 80 en una escuela de París cuando eran adolescentes. / Dimitrios Kambouris/WireImage

Bangalter y de Homem-Christo se conocieron a mediados de los 80 en la escuela de París cuando eran adolescentes y poco después empezaron a trabajar juntos en música. En un principio formaron una banda de rock llamada Darlin', inspirada en la canción del mismo nombre de los Beach Boys.

Ya como Daft Punk, el dúo publicó su primer sencillo, The New Wave, lanzado en 1994. Al año siguiente, le seguiría Da Funk, que se convirtió en un sencillo de éxito europeo y formó la plantilla para su álbum debut, Homework, publicado a finales de 1996.

El dúo francés Daft Punk junto a Beyoncé en un acto en Nueva York en 2015. / Jamie McCarthy/Getty Images for Roc Nation

En 2001, el grupo de electrónica lanzó su segundo álbum, Discovery, encabezado por el exitoso sencillo One More Time. A este le siguió Human After All y posteriormente, en 2010, compondrían la banda sonora para la película Tron: Legacy .

En 2013 publicaron su cuarto álbum de estudio, Random Access Memories, el disco más aclamado y de mayor alcance de la banda, ganador de 5 premios Grammy y con éxitos mundiales masivos como Get Lucky (con más de 1000 millones de streams) o Instant Crush (con más de 800 mil streams).