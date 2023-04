Hens anuncia la misteriosa presentación que ha preparado para su nuevo disco, ‘No me odio tanto’

Antonio Hens, más conocido como Hens, está a tan solo diez días de publicar su segundo disco. El álbum que lleva por título No me odio tanto estará a la venta el próximo viernes 14 de abril. Aunque según la sorpresa que acaba de anunciar el cantante, algunos afortunados podrán escuchar las nuevas canciones unos días antes.

El segoviano nos ha sorprendido con la misteriosa presentación que ha preparado para abrir las puertas de ese No me odio tanto ante sus mayores fans. Los días previos al lanzamiento, el 10, 11, 12 y 13 de abril; Hens pasará por Valencia, Barcelona, Zaragoza y Madrid, respectivamente; para presentar el álbum.

Quería hacer una presentación del disco a mi manera.



He alquilado 4 salas en 4 ciudades diferentes de España, haremos un concierto gratuito (hasta completar aforo) en cada una.



No diré la sala exacta hasta el mismo día del conci, así q hay q estar rapidxsssss ♥️ pic.twitter.com/ZRoj8K3vn7 — henssss (@hensss_) April 4, 2023

En estos eventos, el cantante y su banda interpretarán en directo algunos de los temas nuevos y los asistentes podrán escuchar el disco entero. "Esto va a ser la presentación del disco. Van a ser cuatro eventos en cuatro ciudades diferentes pero no pertenece a la gira, no va a ser un concierto completo. Tocaremos algunas canciones del disco nuevo y luego podremos escuchar el disco completo todos juntos allí", ha explicado Hens a través de sus redes sociales. "Tendremos tiempo para hablar y echarnos fotos", ha añadido el artista.



Los shows serán a las 21h, aunque hasta el mismo día del concierto no se sabrá el lugar exacto, según ha confirmado Hens a través de sus historias en Instagram. "Será gratuito completamente y entrará la gente por orden de llegada, hasta completar aforo", ha explicado el cantante.



Cumpliendo un sueño en el Wizink Center

Hens está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. En los últimos años, su popularidad ha crecido como la espuma. Tanto que el artista ha dado el salto a uno de los recintos más icónicos de nuestro país.

El próximo 23 de febrero de 2024, Hens estará presentando No me odio tanto en el Wizink Center de Madrid. Esta es la primera fecha que por el momento conocemos del No me odio tanto Tour, aunque el cantante ha confirmado que las demás fechas que conforman la gira saldrán muy pronto y ha asegurado que volverá con el concierto completo a las ciudades en las que se van a celebrar los eventos de presentación. "Esto es solo un regalito para ir calentando", ha dicho Hens en Instagram.

Sin duda esta ha sido una gran noticia para los fans del cantante, aunque deberán estar muy atentos a sus redes sociales para descubrir las salas en las que se celebrarán exactamente las presentaciones. ¡Ya no queda nada para que podamos escuchar No me odio tanto, el nuevo disco de Hens!