Lali comparte un adelanto de ‘Obsesión’: el single que acompañará el lanzamiento de su nuevo disco

Lali es una de las artistas más queridas de Argentina. La cantante y actriz lleva más de veinte años en la industria del entretenimiento —empezó muy pequeña delante de las cámaras— sumando miles de fans alrededor del mundo.

¿Su último logro? Llenar tres veces seguidas el Movistar Arena de Buenos Aires. Además, cantó el himno de Argentina en la final de la copa del Mundo. A todo esto hay que sumarle el estreno de la tercera temporada de Sky Rojo y la grabación de su nuevo álbum. Vamos, que esta chica es adicta al trabajo. Y es que no para.

Si en 2020 lanzó su álbum Libre, este 2023 no va a ser menos y va a sacar un nuevo disco: Lali. Un LP que saldrá el próximo 13 de abril y que contará con los singles que ha ido lanzando durante este tiempo. ¡Que no son pocos!

Disciplina, Cómprame un Brishito, 2 son 3, Diva, N5, Motiveishon y Como tú estarán en el disco. Pero también habrá temas nuevos: Sola, Ahora, ¿Quiénes son?, Incondicional, KO y Obsesión estarán dentro del disco.

Así suena Obsesión

Para que la espera sea más llevadera, Lali ha querido compartir un adelanto del single que acompañará el lanzamiento del disco. Se trata de Obsesión y tenemos que reconocer que suena genial.

Ha sido a través de su cuenta de TikTok donde Lali ha compartido este adelanto. Con un ritmo pop, la argentina canta lo siguiente:

"Tienes una loca fijación. Lo que hiciste no viene del corazón. Las heridas que dejaste en mí no pude curarlas, pero aprendí que el dolor era pasajero. Malos como tú no quiero. Quedarás en soledad".

Con este adelanto de apenas 20 segundos podemos hacernos una idea sobre el tema que va a tratar Lali en este nuevo single: el empoderamiento tras una ruptura. Y es que es importante encontrar las red flags de una persona antes de que sea demasiado tarde.