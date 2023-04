Un tiktoker se viraliza tras compartir la locura que le ha llevado andando de Madrid a Málaga

¿Cuántos planes locos han surgido de una quedada entre amigos? Que se lo digan al usuario Grifo Grifado, que entre risas decidió que iba a viajar andando de Madrid a Málaga con una mochila a cuestas y compartir su aventura en TikTok.

Sus vídeos acumulan ya más de un millón de reproducciones. En uno de ellos ha explicado que la razón por la que ha decidido cometer esta locura es porque después de su aparición en First Dates, comenzó a hablar con una chica a través de Instagram. Ella vivía cerca de Málaga, pero él no podía permitirse viajar hasta la Costa del Sol. En una quedada con un amigo, entre risas soltaron la propuesta irónica de ir andando hasta allí, y a Grifo no le resultó nada descabellado.

Lo que él no esperaba es que la cosa con la chica no acabaría, como suele decirse, cuajando, pero nadie iba a robarle las ganas de cumplir con el plan disparatado y decidió preparase para llevarlo a cabo. Estuvo entrenando con una mochila cargada de pesas y se hizo con todo lo necesario para poder andar más de 500 kilómetros.

El joven está compartiendo un diario audiovisual a través de la plataforma de TikTok. Relata cuántos kilómetros anda al día, las aventuras con las que se encuentra, qué lugares recorre, el nivel de energía con el que comienza cada jornada y con cuánto dinero cuenta. Empezó con 100 euros y gracias a la ayuda que le llega de los usuarios que siguen su viaje a través de la pantalla, ha ido ganando unos euros que le han servido para alimentarse en el trayecto.

Cada vez son más los que reconocen a nuestro protagonista. Por ello, en algunas de las etapas de este recorrido se cruza con algún usuario que le saluda e, incluso, le ofrece una cama en la que dormir.

Grifo Grifado está cada vez más cerca de su objetivo y con menos de diez días de recorrido, se ha ganado el cariño de miles y miles de usuarios que no se pierden las aventuras apasionantes que le deparan cada día. Y tú, ¿serías capaz de andar más de 500 kilómetros?