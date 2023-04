David y Victoria Beckham enloquecen las redes con un vídeo bailando salsa

Hay muchas cosas necesarias para que una relación triunfe, pero sin duda, lo más importante es el humor y la filosofía con la que hay que vivir la vida y de eso, David y Victoria Beckham saben mucho.

No es la primera vez que nos dan una lección de couple goal vibes, pues es de lo más habitual verlos entrenar juntos en el gimnasio o incluso atreverse a hacer challenge deportivos con los que nos crean la necesidad de apuntarnos al gimnasio. Aunque, sin duda, si hay que mojarse, los favoritos de sus seguidores son los que salen ambos en la cocina.

Pese a los contratiempos que vivieron en el pasado, los Beckham han demostrado que el amor puede con todo y que a día de hoy se siguen manteniendo igual de unidos que el primer día. David y Victoria tienen cuatro hijos y son una familia de lo más unidas. Desde el mayor, Broolyn Beckham, hasta la pequeña, Harper Seven.

Les gusta pasar tiempo en familia y eso es algo que nos dejan muy a menudo claro, sin embargo, no sabíamos que entre sus pasatiempos favoritos era bailar salsa. Así que... ¡dentro vídeo!

El vídeo que arrasa en redes

Tal y como cuenta David Beckham en la publicación que ha compartido el plan inicial era que fueran a estas clases de salsa ella y su hija Harper Seven, sin embargo, David no ha podido resistirse a estos ritmos latinos y se ha apuntado. ¿El resultado? un vídeo que no ha dejado en vano a nadie.

"Lección de salsa", escribía el exfutbolista en un vídeo donde se le veía disfrutar junto a la diseñadora de moda. Ambos iban vestidos de negro, Victoria por su parte con unos tacones de aguja, mientras que David con unas deportivas negras.

Una publicación que no ha tardado en recibir los comentarios de sus fans y sus amigos: