41 años del álbum debut de Mecano

Han pasado 41 años de aquel 5 de abril de 1982 cuando Mecano publicó su álbum debut y con el que el grupo revolucionó el pop español. Ese primer disco, conocido popularmente como el álbum del reloj por el diseño de su portada, presenta las influencias de los sintetizadores y de las melodías del tecno pop británico de la época.

La frescura casi adolescente de Nacho y José María Cano, unida con la melodiosa voz de Ana Torroja dio en la diana con su primer álbum, aunque sus talentos todavía tenían mucho camino para desarrollarse.

Los hermanos Cano encontraron en Torroja a una aliada perfecta para poner voz a una de las bandas más importantes de la movida madrileña. Sin dejar de lado la originalidad de sus letras, el grupo fue depurando su estilo a lo largo del paso de los años, hasta llegar hacerlo comercial, internacional y accesible para todos los públicos.

Mecano publicó su álbum debut homónimo el 5 de abril de 1982. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

Basta leer los títulos de algunos temas del debut homónimo de Mecano para comprender la huella que han dejado en la cultura popular española de finales del siglo XX: Hoy no me puedo levantar, Perdido en mi habitación, Maquillaje, Me colé en una fiesta... Con este trabajo, el grupo vendió 1.000.000 de copias en España.

Antes de la publicación del álbum, el grupo había lanzado un par de sencillos. El primero fue Hoy no me puedo levantar. Lo publicaron un 22 de junio de 1981. La letra fue fruto de una mañana de borrachera de Nacho Cano, en la cual se despertó y escribió lo primero que se le vino a la cabeza. El tema es recordado hoy como un clásico del pop español.

Mecano - Hoy no me puedo levantar (Videoclip '82)

El segundo sencillo fue Perdido en mi habitación, que salió a la venta a finales del mismo año que el single predecesor. Esta canción está considerada como la primera canción en la que el grupo toca el tema de las drogas. Esto se debió a que la letra de la canción contiene la frase "Perdido en mi habitación busco en el cajón alguna pastilla, que me pueda relajar, me pueda quitar un poco de angustia". Esto provocó que la canción recibiera algunas críticas, pues para muchos, la letra podía incitar al consumo de drogas.

Mecano - Perdido en mi habitación (Videoclip Oficial)

Una vez que el álbum salió a la venta, el grupo madrileño lanzó varios sencillos más. Me colé en una fiesta fue el tercer sencillo publicado. Fue la canción que les catapultó a la fama y se convirtió en su primer número uno. Desde entonces, nadie ha dejado de cantarla y bailarla. Fue grabada en Madrid en 1981. Nacho Cano tenía tan solo 18 años cuando la escribió.

Mecano - Me colé en una fiesta (Videoclip Oficial)

Maquillaje fue el cuarto sencillo del grupo y se convirtió en la canción del verano de 1982 y en una de los temas más pedidos en las radios españolas desde el momento en que se publicó.

Mecano - Maquillaje

Por último, la discográfica decidió publicar un quinto sencillo, No me enseñen la lección, que tuvo más repercusión en países como Colombia o Venezuela que en España.

MECANO / No me enseñen la leccion/aplauso 1982

Mecano ha sido, sin duda, un referente en el panorama musical español desde su formación en 1981. El grupo español se mantuvo activo desde 1981 hasta 1992, con una fugaz reaparición en 1998. La banda ha vendido millones de discos en todo el mundo, alcanzando un éxito sin precedentes en países como España, México, Colombia, Filipinas, Francia, Italia, Japón, Venezuela, Puerto Rico y Chile. Sin ninguna duda, las melodías de Mecano han marcado nuestra vida.