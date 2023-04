El disco "secreto" de Adele que podría publicarse en los próximos meses

Los seguidores de Adele están de enhorabuena. Según ha publicado en exclusiva el diario británico The Sun, la cantante ha estado grabando un álbum en secreto con el objetivo de lanzarlo al mercado en tan solo unos meses.

La artista suele tener la costumbre de desaparecer entre trabajo y trabajo, pero parece ser que esta vez no ha sido así. Según Simón Boyle, el periodista que ha escrito la información en el citado medio, Adele estaría ultimando los detalles del que sería su quinto álbum de estudio.

"Me enteré de que la superestrella británica ha estado escribiendo y grabando música nueva en secreto durante el último año". Según comenta Boyle, la fuente de inspiración habría sido la relación amorosa que mantiene con su prometido, el agente deportivo estadounidense Rich Paul, al que conoció en el cumpleaños de un amigo que tenían en común.

Además, el periodista cuenta que "quienes están cerca de ella me han comentado que ha escrito sus canciones más estimulantes y positivas y que ya está en conversaciones para lanzarlo de manera sorpresa a finales de este mismo año", y puntualiza que podría estar emulando así a Beyoncé, cuyo disco homónimo salió en 2013 sin previo aviso.

Adele junto a su prometido, el agente deportivo estadounidense Rich Paul. / Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy

El disco seguiría a 30, que salió hace menos de dos años, el 19 de noviembre de 2021. Según ha revelado una fuente, "algunos de los temas de 30 se habían grabado en realidad antes de que llegase la pandemia, por lo que Adele oficialmente ha estado años sin hacer nada nuevo, pero desde aquello su vida se ha transformado totalmente. Ha pasado de tocar fondo a estar locamente enamorada y quiere que el mundo lo sepa".

Adele, en cifras

El éxito de Adele no es nuevo. Todos sus discos la han llevado a lo más alto de las listas musicales. En 2017, dos años después del lanzamiento de 25 (su, ahora, penúltimo álbum), se colocó en el puesto 18 de la lista Forbes de las 100 celebridades mejor pagadas del mundo con un patrimonio estimado en 61,05 millones de euros.

Adele, en los Grammy 2023. / Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording Academy

Con sus ingresos la cantante británica ha aprovechado para invertir en propiedades. Nacida en mayo de 1988 en Tottenham (Londres), Adele comenzó a cantar en 2006 cuando firmó su contrato con XL Recordings.

Su primer disco, 19, que incluye los famosos temas Chasing Pavements y la versión de la canción de Bob Dylan, Make You Feel My Love, salió en 2008. Este se situó en el primer puesto de la lista de álbumes británicos y ha sido certificado doble platino en Estados Unidos.

Su segundo álbum, 21, llevaba grandes temas como Rolling in the Deep y Someone like you. Este trabajo se llevó los dos Grammy a los que estaba nominado y vendió más de 30 millones de copias.

Adele es una de las artistas musicales con mayores ventas del mundo. / Gareth Cattermole/Getty Images for Adele

Si hay una canción que se recuerda de 25, su tercer disco, es Hello, que lideró las listas de al menos 17 países y repitió triplete en los Grammy. El disco lideró las listas más prestigiosas de todo el mundo.

No hay duda de que Adele es una de las artistas musicales con mayores ventas del mundo, con más de 120 millones de ventas entre discos y sencillos. A lo largo de su carrera profesional, ha conseguido multitud de premios entre los que se encuentran dieciséis Grammys, doce premios Brit, un Oscar y un Globo de Oro.