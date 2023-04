40 cosas sobre Teo Lucadamo, por Teo Lucadamo

Si eres usuario recurrente de TikTok, puede que en los últimos meses te hayas topado más de una vez con el nombre de Teo Lucadamo, lo cual no es una simple coincidencia.



Este joven lleva desde 2020 publicando sus canciones originales en plataformas digitales y, a finales del año pasado, empezó a cosechar los primeros frutos de su trabajo, gracias a una de las canciones de su EP El Humano.

Hablamos de Ritmo, la canción que —a base de rap, funk y house— habla de la loca historia de "un metrónomo que quiere ser cardiólogo"; pero también de la necesidad imperiosa que tiene de estar creando constantemente. "Recién me he levantado y he hecho un ritmo", rezan los primeros versos de un tema que, por cierto, se posicionó como #1 la Lista Más Viral España de Spotify y encandiló a populares Tiktokers como Marina Riverss.

Después de este mini-álbum, Teo ha lanzado Sippin' mate, el primer sencillo del próximo, que se titulará Fuera de su jaula, con el que ha creado un nuevo alter-ego inspirado en Bart Simpson y Slim Shady.

Sippin mate - Teo Lucadamo

Si aún no lo conoces, aquí te dejamos 40 cosas sobre Teo Lucadamo, contestadas por él mismo, para que su nombre te vaya sonando y que no le pierdas la pista.

1. Nombre completo: Teo Tucadamo

2. Año y ciudad de nacimiento: 17/04/2001, Beniarbeig, Alicante.

3. ¿Por qué @Teolucadamnson? Porque un día se me ocurrió como nombre para mi cuenta secundaria, empecé a decirlo en mis canciones y al final me pareció gracioso como para mi cuenta principal. Ahora Lucadamnson le da nombre al personaje que he creado para mi próximo EP Fuera de su jaula. Lo habéis podido escuchar en Sippin mate. Es como una especie de Bart Simpson/Slim Shady/duende que rapea cosas random y se la suda todo.

4. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Supongo que flipar con Michael Jackson de pequeño.

5. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Cuando entendí cómo se escribía el rap y ví que me podía grabar yo solo. Realmente me sentía el puto amo.

6. La canción que te hubiese gustado componer: Soledad y el Mar de Natalia Lafourcade

7. Un género musical en el que nunca te adentrarías: Flamenco pop

8. Un artista y/o una artista favoritos: Eminem, Original Juan y Mac miller, pero mañana te diría otros seguramente.

9. La música que escuchabas en casa de pequeño: Rihanna, David Guetta, Lady Gaga y Nach, entre otros.

10. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: El corrido de Los Tacos, de Los Russos Show.

11. La que odies escuchar ahora mismo: Tenía taaaaaaanto que daaaarte. Siempre la odiaré.

12. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Original Juan pero no sé si estoy a la altura.

13. ¿Es un sueño o una realidad? Realidad por su puesto. Aunque no colabora con casi nadie.

14. El músico que está en tu agenda de contactos y te haga ilusión: Uno de los Gemeliers, pero tampoco me hace ilusión.

15. Si no fueses cantante, serías… Actor.

16. La música para ti es… Un milagro

17. Un hobby o un deporte favorito: Los Legos pero hace tiempo que no juego con ellos.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: La tierna niñez.

19. Lo que dirías al pequeño Teo: Qué pasa chavaliiiiin. Buen rollo tío, todo bien.

20. La red social que más te engancha: Instagram.

21. Una lección de vida que ha cambiado la tuya: No te tomes demasiado en serio.

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: Tenía taaaaaaanto que daaaaaarte…

23. Una frase que repitas mucho: Presave mi nuevo tema supongo

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Soy del Barça

25. Una película que te encante o te defina: Man on the moon, la ví hace poco y flipa.

26. Algo que se te dé fatal: Jugar al fútbol.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Mi música.

28. Tu personalidad: Extrovertido pero bastante serio.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: Los viajes familiares.

30. Un juguete (o juego) de infancia: Lego Star Wars.

31. Lo que echas de menos: Lego Star Wars.

32. Algo de lo que te arrepientas: Existen un par de relaciones sexuales que me podría haber ahorrado pero no puedo entrar en detalles.

33. Tu palabra favorita: “Postre” me mola.

34. Una manía: El orden, y gracias a Dios que sea el orden.

35. Tatuajes (si todavía no tienes, si tienes pensado hacerte alguno y qué diseño): Nada

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Ver los resúmenes del Barça.

37. Lo más surrealista que te haya pasado en tu carrera: Que se me viralice un tema en tiktok la verdad.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería… SOCORRO, ME ABURRO.

39. Retos por cumplir: 1 grammy latino en los próximos 5 años, por lo menos, sacarme el carnet de conducir, dominar la guitarra clásica (para lo último no tengo prisa).

40. Si no fueses Teo Lucadamo y te lo encontrases por primera vez (en redes o en un TikTok), ¿qué pensarías de él? Vaya notas, pero en verdad rapea bien jajjajaaa.