Qué ver en Sevilla hoy y el resto de la Semana Santa 2023, más allá de las procesiones

La capital hispalense es una de las ciudades que más vive la Semana Santa, algo que mueve a numerosos fieles y no tan fieles a disfrutar de una de sus grandes fiestas. Por lo que, si estás pensando viajar en los próximos días a Sevilla, toma nota de todo lo que puedes ver y hacer esta Semana Santa 2023.

Cabe recordar que debido a la celebración de la Semana Santa y, por ende, del desfile de procesiones por los diferentes puntos de la ciudad, es posible que los horarios de apertura y de cierre se modifiquen. Así que, si todavía no te has hecho con tu entrada a la Catedral, date prisa en hacerlo para no quedarte sin verla.

Prepárate para disfrutar de unos días increíbles comiendo, paseando, visitando sus lugares más emblemáticos, contemplando los atardeceres con una bebida refrescante, disfrutando de su ambiente y cultura más castiza... ¿Preparado?

1. Catedral de Sevilla y parada en La Giralda

Es cierto que las colas serán eternas, pero merecerá la pena para conseguir visitar la Catedral de la capital hispalense por dentro, considerada una de las más grandes de España. Además, pasear y contemplar cada detalle en su interior es una auténtica delicia, sobre todo, si te apasiona la historia, ya que se encuentra la tumba de Cristóbal Colón.

Visitar la Catedral implica contemplar uno de sus mayores símbolos de identidad, la Giralda. Arriba te esperan unas visitas espectaculares de toda la ciudad. ¡No te lo puedes perder!

Vistas exteriores a la Catedral y a la Giralda. / Getty

2. Metropol Parasol

Este monumento modernista también es conocido como las Setas de la Encarnación y te llamará la atención por su arquitectura, que contrasta con la del casco antiguo. Lo recomendable es subir hasta su terraza para disfrutar de sus grandes vistas.

Metropol Parasol / Getty / Education Images/Universal

3. Paseo por el Río Guadalquivir

Aprovechando el buen tiempo, no es raro encontrar a mucha gente disfrutando del ambiente tan emotivo que desprende la capital hispalense en estas fechas. Por eso, nada mejor que disfrutar de un buen paseo junto al Río Guadalquivir. En él descubrirás todo tipo de parques, miradores, monumentos y rincones que te fascinarán.

Lo recomendable es que pasees por ambas orillas y no te quedes sólo en una., así que, aprovecha tu estancia para exprimir cada momento al máximo.

Río Guadalquivir / Getty / Joaquin Corchero

4. Visitar Los Remedios y hacer parada en la portada de la feria

Otro de los paseos que no puede faltar durante tu visita a Sevilla es el de Los Remedios, un barrio castizo y con mucho ambiente que te acercará hasta la portada de la feria, esa imagen tan característica de la capital y a la que pocos pueden resistirse a fotografiarse.

Portada Feria de Sevilla 2022. / Getty / Senhan Bolelli/Anadolu Agency

5. Programar visitas a diferentes iglesias de Sevilla

La capital sevillana es una ciudad repleta de iglesias y templos religiosos y venir en Semana Santa y visitarlas es una visita obligada. Puedes hacer un recorrido por todas ellas, aprovechando que se visten con sus mejores galas. Es más, puedes aprovechar también para contemplar alguna procesión, independientemente de que tu relación con la religión pueda ser inexistente.

Iglesia El Cachorro, Triana / Getty / Fran Santiago

6. Conciertos de música en directo

Durante tu viaje a Sevilla en Semana Santa es cierto que también puedes disfrutar de música en directo en sus calles, ya que durante estas fechas tan señaladas las saetas acompañarán a los feligreses durante las procesiones. Aunque también podrás disfrutar de varios conciertos Candlelight, en el que rinde tributo al rock más clásico y a la música electrónica y orquestal.

Música en directo en Sevilla. / Getty / Manuel Romano

7. Comer una buena ración de pescaíto frito

Venir a Sevilla y comer una ración de pescaíto frito es una parada obligatoria, ya sea el cazón en adobo o el bacalao con tomate, dos clásicos que nos faltan en ningún local gastronómico de la ciudad. También puedes probar caracoles, un plato que acaba enloqueciendo a todo el mundo.

Pescaíto frito / Getty / Jeffrey Greenberg

8. Disfrutar del ambiente de la Alameda de Hércules

Es otro de los muchos lugares con encanto de Sevilla. Pasear por ella, disfrutar de su ambiente de día y de noche y contemplar su hermoso jardín. Está situado dentro del casco histórico y en ella convergen ocio, cultura y arte.

Alameda de Hércules / Getty / Eduardo Briones/Europa Press

9. Visitar la plaza de España

La plaza de España de Sevilla es otro atractivo turístico de la ciudad que no te puedes perder por nada del mundo. Se trata de un amplio conjunto arquitectónico que supone una exposición iberoamericana de 1929. Su luz, su majestuosidad, sus contrastes.... ¡Todo resulta espectacular!

Plaza de España en Sevilla. / Getty / Bildagentur-online/Universal Images

10. Cita futbolística

Si durante este viaje a Sevilla quieres aprovechar para hacer una pequeña parada técnica por los estadios de fútbol más emblemáticos de la capital, entonces no dudes en incluir en tu itinerario el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y en el que juega el Sevilla Fútbol Club y el estadio Benito Villamarín conocido porque en él juega el Real Betis Balompié.

Sánchez Pizjuan / Getty / Craig Mercer

11. Admirar El Alcázar

Esta majestuosidad es otro atractivo turístico de la ciudad que no te puedes perder. Se trata de un palacio que durante muchos años se convirtió en la residencia de las majestades reales y altas personalidades. Su estilo arquitectónico es una auténtica delicia.

Alcázar de Sevilla / Getty / Bildagentur-online/Universal Images Group

12. Empaparte del ambiente religioso de la Semana Santa

Diferentes cofradías toman las calles de la capital hispalense, un ambiente de lo más peculiar, en el que los sentimientos de todos los allí presentes están a flor de piel. Algo que sólo se puede explicar sí estás ahí viendo la devoción y el amor que los feligreses sienten por el Cristo o por la Virgen.

Semana Santa Sevilla / Getty / Miguel Candela/SOPA

Ya lo decían Los del Río “Sevilla tiene un color especial” lo mires por donde lo mires.