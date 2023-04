Entrevista a Lucho SSJ: “Duki es una persona súper bondadosa. Se merece estar donde está”

Cualquiera que se haya interesado lo más mínimo por el mundo del freestyle, conoce a la perfección quién es Lucho SSJ. El argentino revolucionó la escena con sus rimas con tan solo 14 años. El Quinto Escalón, la famosa competición argentina, lo vio crecer desde 2016 y los que siguieron cada una de sus batallas le guardan un cariño muy especial.

Pero después quiso plasmar sus sentimientos en la música, y por ello comenzó a lanzar sus propias canciones. A los 16 años lanzó su primer EP Sangre Joven y después llegó su primer álbum de estudio Nivel. Artistas de la talla de Duki, Khea, Neo Pistea y Tiago PZK le han mostrado un apoyo fiel con cada uno de estos lanzamientos.

De su evolución musical, su relación con Duki, su colaboración con Arón Piper y su último disco Buscándome ha hablado precisamente en LOS40 Urban. Esto es lo que nos ha contado la joven leyenda del freestyle:

Pregunta (P): Tu último disco llega en 2022, Buscándome. ¿Qué retos superas con este proyecto?

Respuesta (R): Para mí es más en cuanto a la música que yo quería hacer. Más en cuanto a mi gusto. Encontrar más que nada, como dice el nombre, buscando mi estilo, buscando lo que yo quería hacer. Es la música a la que yo quería llegar y es el reto que superé.

P: Una de las canciones que incluyes es con Arón Piper, Que Dios Me Perdone. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar juntos?

R: A Arón lo conozco porque vi que me había dado follow, le gustaba mi música y lo que yo hacía y empezamos a hablar. Un par de mensajes y cuando vnie para España quedamos, nos conocimos, fuimos para el estudio y la cosa fue súper bien. Salió todo muy natural y muy fluido. Un colega y súper buena persona.

P: Ahora colaboras con C.R.O, Neo Pistea y Obie Wanshot en WOW. ¿Cómo fue el proceso?

R: Somos todo colegas de la música. Yo había ido con C.R.O a Uruguay a grabar unas canciones y primero lo hicimos juntos él y yo y él hizo el proceso de invitar a los chicos. Hicimos el videoclip y a la canción le está yendo muy bien.

P: Lucho, empezaste muy joven en el mundo de la música. ¿Qué crees que hubiese sido de Lucho SSJ si hubiese empezado más tarde?

R: Yo creo que de una manera muy distinta porque todo lo que yo aprendí en el camino del freestyle me ayudó muchísimo a lo que soy hoy en día a la hora de meterme a grabar una canción. Es como que me sale todo mucho más fácil por la manera que se hace freestyle, es más fluido en el estudio. No sé cuánto habría cambiado. Es una buena pregunta.

P: ¿Cómo entró la música en tu vida?

R: Por el freestyle. El freestyle lo conocí viendo una batalla vieja y dije: 'guau, qué onda con esto. Qué pasa con esto'. Después en la plaza de mi barrio, fui, hice freestyle, escuchaba... Fui a una competencia, me anoté pero no me anotaron, me fui triste y ahí ya empecé. Después de eso no paré y empecé a hacer música, y cuando me metí a hacer música no hice más freestyle. Me encanta la música.

P: ¿Cómo definirías tu evolución personal siendo un artista tan joven habiéndose adentrado desde muy pronto en la música?

R: Es un proceso difícil de explicar porque yo empecé desde muy pequeño y cuando empecé a hacer canciones me cambió mucho la voz. Mientras sacaba canciones, tenía la voz más cambiada y a medida que iba creciendo, mi voz iba cambiando. Yo creo que la gente que me sigue desde el principio ya lo sabe, que yo siento que tengo una conexión con la gente que me escucha desde antes que ha evolucionado conmigo y ha visto mi cambio tanto musical como personal. Esa conexión es súper hermosa.

P: Empezaste en El Quinto Escalón. ¿Te gustaría que volviese la competición?

R: Sí, sería histórico. Pero yo creo que también lo que pasó lo deja como un emblema y va a ser parte de la historia. Lo que pasó nadie lo va a olvidar y va a quedar ahí y va a ser difícil de reemplazar con otra competición.

P: Duki siempre te muestra un apoyo incondicional. Él ha evolucionado también con su sonido. ¿Qué te parece su proyecto?

R: Para mí hoy en día él está en su mejor momento, la está rompiendo por todos lados y yo creo que es algo que se lo merece de antes porque es una persona súper talentosa y súper bondadosa. Siempre se ha portado súper bien y somos súper amigos. Se merece estar donde está. La está rompiendo a otros niveles hoy en día.

P: Todos piden un nuevo tema con Lucho. ¿Se viene algo?

R: Sí, algo viene por ahí en camino.

P: Todos te tienen un cariño inmenso. ¿Cuál es la clave?

R: Yo creo que la mayoría de los colegas que me aprecian y que me tienen respeto en la escena es porque me conocen desde chico, que la llevo metiendo y, nada, que me busco lo que tengo y es eso. Es respeto, me conocen desde chico y saben cómo soy. Yo también los quiero a todos y es un respeto mutuo que les tengo a todos. Son todos buenas personas. Tengo colegas en Argentina, aquí en España también tengo artistas con los que tengo un vínculo muy bueno.

Duki es una persona súper talentosa y súper bondadosa.

P: ¿Qué se viene ahora?

R: Se viene un EP producido por un productor de España, Arcone. Son cuatro temas. He subido algún que otro adelanto a Instagram. En nada sacamos el primer adelanto titulado Neymar Junior y este proyecto me tiene muy ilusionado porque siento que es otra faceta mía. Es muy buena música y siento que a la gente le va a gustar mucho. Muy contento con lo que se viene. Lo vamos a presentar en Buenos Aires cuando lleguemos para mi cumpleaños en un show de presentación.