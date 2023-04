Hozwal: Habla de su viral ‘Big Booty’, Young Miko, Rauw y Rosalía o su futura colaboración con Quevedo

Cualquiera que pase un rato por TikTok habrá escuchado seguramente el tema de Big Booty que se ha viralizado consiguiendo que el tema entre en el Top Viral de Spotify. Detrás de este tema están Hozwal, un joven portirrequeño de 22 años que forma parte de la nueva ola de la escena urbana.

El trapero ha colaborado con gente como Myke Towers, Cosculluela, Farruko o Ñengo FLow, aunque su tema de más éxito no ha sido con ninguno de ellos sino con una mujer, Young Miko.

De ella, de la escena, de su paisano Rauw Alejandro y Rosalía o de su obsesión por esta parte de la anatomía, hemos hablado con él vía zoom y nos ha confesado que no es descabellado pensar en una colaboración con Quevedo.

Big Booty lo ha cambiado todo, cuéntame la historia de esta canción. ¿Dónde y cómo surgió?

Big Booty es un tema especial. El instrumental lo hace Lil Geniuz, un productor que estaba en los comienzos de mi carrera y que cuando recién inicio mi carrera, él fue de los primeros productores que me grabó. Teníamos una química especial y hacía tiempo que no nos veíamos y en esos viajes que yo hago para Miami fue como un reencuentro. Hicimos una sesión, hacía tiempo que no lo veía y surgió la misma química de siempre. Ya él sabe lo que yo hago, lo que yo rompo y supo qué ponerme y cuando escuché esa mezcla, dije, ‘brothers, eso es lo que vamos a hacer’. A la que la terminé ya pensé en Miko, desde el principio porque lo veía bien americano y ya tenía pensado que quería un featuring con una fémina, pero todavía no sabía con cuál y pensé que este tema sería un reto. Cualquiera que piensa en hacer un tema con una fémina, no piensa en hacer este trap y yo pienso que hacer este trap con ella, que rompe los traps, sería durísimo. Gracias a Dios, el apoyo de la gente ha sido super.

¿Por qué tenías tan claro que quería a una mujer en este tema?

Porque siente que siempre que se colabora con alguna fémina, puedes sacar el tema de contexto, como que lo sacas del estereotipo. Pienso dentro de mí, que cualquiera que pensara hacer un tema con una mujer, jamás pensaría un trap. Piensas hacer una historia, otro concepto de tema, otra historia, pero este concepto bien para la disco, bien para el trippeo y fue un boom.

Supongo que, si la gente no podía imaginarse algo así, supongo que ella tampoco y que le pilló por sorpresa, ¿no?

Ella rápido que lo escucho, dijo, ‘voy a maquinar’ y en dos días me envió las voces. Me dijo, ‘el tema me corrió, lo escuché, voy a darle cariño’. Y cuando me envió y lo escuché, durísimo, durísimo. Yo esperé que lo iba a romper, pero la rompió demasiado.

Vamos, que habéis roto esquemas.

Super, hasta personales míos y de ella también porque ella se sorprendió muchísimo. A nadie le pasaba por la mente que ese tema explotara tanto. Es el tema con más éxito que he tenido y he hecho temas super comerciales.

¿Ya conocías de antes a Young Miko?

Nosotros nos conocimos personalmente el día del vídeo, personalmente. Pero nosotros ya nos habíamos visto porque quien conoce Puerto Rico sabe que esto es bien pequeño y en las fiestas del género musical y demás, nos habíamos visto ya y habíamos compartido palabras un par de veces, pero no full. En el vídeo que hicimos para el tema fue que nos conocimos y es brutal, es como si fuera familia.

¿Qué es lo que más te sorprendió de ella después de conocerla?

Su vibra, la vibra que transmite. Hay muchas personas en este juego que aparentan ser personas que no son. Es bien raro que tú te encuentres con personas que son reales y, a veces pasa, que conoces personas que pensabas que te iban a caer mal y que te das cuenta de que no son así. Eso me ha enseñado mucho a que hay que conocer a las personas primero.

Para que luego digan que la escena es muy masculina, ella es un claro ejemplo de que las cosas están cambiando, ¿no?

Como que ya se han visto varios casos en cuanto a féminas. La misma Natti Natasha, muchas americanas están saliendo que son mujeres. Ahora fue que salieron, se motivaron muchas, ‘si ya salió ella, yo también puedo. Tengo el talento, pero no me había lanzado’. Esto puede ser parte de la evolución musical.

El tema empieza a viralizarse en TikTok, ¿cómo lo viviste?

Soy una persona que predica mucho el comienzo del trabajo. Empecé en mi celular y grabándome para las redes. Sé lo que es empezar sin nada, literal. Y ver que a tantas personas les llegue lo que estás haciendo… Son muchos sacrificios que la gente no ve, que pasa en backstage, entre bastidores. Muchas cosas que uno deja de ir por trabajar. La vida de nosotros es super laborada y que pasen estas cosas es como que se está dando. Todo lo que tú estabas trabajando, está pagando.

¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que has tenido que hacer tú?

El tiempo personal con tu familia. Muchos momentos familiares que te hubiera gustado hacer y no puedes porque ese día estaba en Chile, en Miami, en Colombia, esas son las cosas que uno dice, ‘bueno, es por el futuro’. Y esto es el futuro, ya está evolucionando la cosa.

¿Uno empieza a crear ya pensando en TikTok?

Pienso que en estos momentos muchas personas están usándolo, pero no quiere decir que por usar ese método tu canción se va a pegar, porque no es TikTok, son las personas las que hacen viral tu tema. TikTok es una plataforma que te ayuda, una vía que te ayuda a conectar con ese público, pero si el público no quiere que tu tema se vuelva viral, no lo comparte y ya, una publicación más. Hay millones de publicaciones que se quedan sin ser virales. Lo que pasa es que la gente no lo sabe porque no lo ve.

Compartías varios de los challenge, reconocíamos, entre otras a tiktokers como Lucía Bellido o Sofía Moreno, ¿las conocías?

No, no las conocía. Estaba subiendo todos los vídeos que veía que me gustaban, que estaban para mí super duros. Muchas personas eran super famosas, incluso más famosas que yo misma y mi equipo de trabajo me decía, ‘mira a esta persona’ y yo la buscaba y decía, ‘diantre, estamos llegando a muchas personas’.

¿Qué crees que ha enganchado tanto de este tema?

Los jóvenes cuando salen a pasárselo bien, a los clubs, a las discos, lo que quieren es escuchar esto. Yo soy joven, apenas tengo 22 años y cuando salgo a la disco, eso es lo que yo querría escuchar, por eso hice esa música. Esto es lo que quiero escuchar cuando voy a club, porque es lo que me activa, pues voy a hacer un tema. Y me salió.

Trending global con un trap, ¿qué significa eso para la música urbana?

Significa muchísimo porque hay millones de personas haciendo eso en diferentes partes el mundo y que yo, de un sitio tan pequeño, una carrera nueva como quien dice, esté haciendo esos niveles es durísimo. Más bien agradecido porque eso lo hace la gente.

¿Cómo ves la actual escena del género?

Te diría que todo está evolucionando. Estás saliendo personas de todo el mundo, no tan solo de Puerto Rico que era antes quien predominaba máximo, como que no había muchos artistas de otros lados y ahora salió una escena como la de España, artistas de Chile y eso es durísimo. Siento que la música va en evolución super rápida, más de lo que la gente piensa. La tecnología ha hecho que la música se vuelva un canal de muchos kilos de vía.

Va tan rápido que a ti ya te engloban en la nueva ola de la música urbana latina. ¿Cómo es esa nueva ola y qué tiene de diferente respecto a la anterior?

La nueva ola tiene muchas mentes variadas. Es una ola de mentes jóvenes que sabemos para dónde vamos, sabemos lo que queremos, sabemos que queremos impactar y, por eso, creo que han salido tantos diversos flows. Las personas no quieren copiar a nadie, quieren incursionar ellos para impactar en otras personas y eso está haciendo que esto se vuelvan tan volátil. Así veo la nueva ola de nosotros.

Si hay una nueva ola es porque hay una ola anterior. ¿Cuáles son tus referentes?

La anterior ola mía, los que están sonando ahora todavía. La mayoría siguen vigentes. Siempre he escuchado Myke Towers, Anuel, Nicky Jam, Cosculluela, Arcángel, Bad Bunny… yo los veo a todos en un mismo ciclo. Siento que la ola de ahora fuimos los que marcamos la diferencia de un ciclo. Antes, todos ellos forman parte de un mismo ciclo porque fueron el proceso, y ya que está todo montado, vinieron los nuevos y la gente lo adaptó, es el cambio. Me considero de los nuevos, el ciclo 2 y ellos son el ciclo 1.

Pues cuidado que dentro de nada llega el ciclo 3.

Sí, sí, todo está pasando super rápido.

Ahora lanzas Twerk con Nío García, alguno dirá que tienes obsesión por cierta parte de la anatomía.

Sí, qué te digo, jajajaja. Pienso que uno hace música para que se mueva la anatomía. Especificar esa parte de la anatomía bien funciona.

A ti no te está yendo nada mal. ¿Qué supone este tema para ti?

Una evolución, aparte de la que ya estábamos hablando, una evolución de ritmos, es parte de lo que está entrando nuevo, hablando instrumentalmente. Es un ritmo que salió de New jersey, de los negritos de Detroit, Chicago también. Es una mezcla de todo eso. Yo no soy americano, no estoy allá y no sé catalogarlo específicamente, pero de lo que escucho, mezclo. Quiero un flow de aquí con un poco de allí. Siento que es parte de lo nuevo que está trayendo la música, siento que mucha gente va a empezar a hacer eso porque es un ritmo tan movido que es imposible que no te muevas. No hace falta meterle mucha letra en historia ni concentrarte, porque es más bien meterle cosas movidas.

Vamos, que tú pones más la mirada en Estados Unidos que en Latinoamérica, ¿no?

Siempre he escuchado la música americana, escucho mucho Drake, Lil Wayne y creo que eso ha influido mucho. Siempre estoy pendiente de lo que pasa, siento que tienen otra manera de ver la música. Son culturas diferentes y me gusta mezclar la cultura de Puerto Rico con la americana, creo que eso rompe.

Uno más de Sempiterno, ¿qué nos puedes contar del que será tu álbum debut?

Es mi bebé, mi primer álbum al que le puse todo el amor, todo el cariño. Siento que ahí hay mucho sacrificio, demasiado sacrificio. Ha estado ready cuatro veces porque siempre decido quitarle y añadirle porque quiero que el álbum quede completo. Le sigo añadiendo temas y vienen colaboraciones durísimas, muchas ni se esperan. Es el cambio de mi carrera, un paso más, un escalón, más profesional, otros ritmos, otros sonidos que no había intentado. La gente me pedía lo mismo y no me había escuchado personalmente y esta vez dije, ‘vale, ok, pero yo puedo hacer esto y lo mismo la gente no lo sabe, vamos a mostrarlo’. Hay muchos temas diferentes.

¿Veremos más colaboraciones femeninas?

Creo que no, pero el Big Booty es parte del álbum y lo está rompiendo.

En ese álbum también estará tu tema con Alejo, ¿qué nos puedes contar de ese tema?

Una evolución también, es de los temas nuevos. Big Booty el segundo, el primero fue el de Alejo. Son cosas musicales que yo me veía capaz de hacer. Y está funcionando, a la gente le está gustando mucho el flow que estoy adoptando en los temas nuevos.

He visto a Quevedo comentar alguna de tus publicaciones, ¿os conocéis?

Hemos hablado mucho, incluso tenía mensajes de Quevedo desde 2020. Hemos compartido comunicación. Tengo su número, hablamos. Puede que haya una colaboración pronto. Me gusta mucho lo que está haciendo, me gusta lo que representa, porque es parte de lo nuevo, como yo, estaría durísimo.

Pero, ¿ya lo habéis hablando, estáis en ello?

Sí. Hemos hablado, tengo comunicación con Quevedo.

¿Qué te llama la atención de lo que se está haciendo en España?

Lo que más me llama la atención, en común, de todo lo que está pasando a nivel internacional, es que los nuevos son los que están haciendo los cambios. Si tú enfocas a España, hay un montón de nuevos que están haciendo mucho ruido, muchos cambios de vida, porque es lo que yo veo. Antes no tenían nada y ahora están construyendo un futuro en base a la música y eso es super. Muchas personas que antes no tenían oportunidades ahora lo están haciendo, a nivel mundial, no solo en España, con la música. Yo soy un ejemplo de acá, de Puerto Rico.

Tú has colaborado con artistas como Farruko, Myke Towers, Jay Wheeler, De la Ghetto o Ñengo Flow, ¿de cuál de estos juntes guardas algún recuerdo especial?

Todas representan algo diferente. Myke Towers era de mis favoritos de chamaquito que le escuchaba, incluso cuando él estaba chamaquito. Ese tema representó algo especial para mí porque fue un check más en mi carrera que tenía que lograr, un tema con mi favorito. El tema con Coscu fue igual, toda mi vida le escuché y lograr un tema con él, como los que yo he escuchado de chamaquito, es otro check. Ha habido muchos, el mismo Farruko, me gusta muchísimo, es uno de nuestros favoritos. Marcó una diferencia, ese tema super comercial.

Esos son los check que ya has puesto, ¿cuáles serían los pendientes?

Han pasado tantas cosas bonitas y tantas bendiciones en mi carrera que, ahora mismo, sería un sueño legendario y brutal sería componer para gente grande, de otros géneros. Me gusta mucho Marc Anthony y me gustaría escribirle un tema algún día, ese sería mi sueño.

No te veía yo en esa tesitura.

Sí, he escrito muchos temas super durísimos que la gente no sabe. La gente me ve bien diferente porque yo he llevado mi carrera a algo bien diferente a lo que yo puedo hacer, pero no significa que no lo pueda hacer. Tengo premios de temas super grandísimos que no son de mi flow normalmente.

Aquí sentimos especial cariño por tu paisano Rauw Alejandro por lo que nos toca, ¿os conocéis?

Claro, sí, hemos hablado y todo. Mi familia lo conoce, mi primo estudió con él cuando eran chamaquitos. Tenemos buena relación siempre que nos vemos.

¿Y qué te parece lo que ha hecho con Rosalía?

Super, super, me gusta mucho también lo que hace la Rosalía, siento que es un icono femenino en la música. Ha hecho que muchas se atrevan a romper los esquemas. Puede hacer muchas cosas. Tiene una voz que le permite hacer cosas que a otras no. Es inspiración y lo que está pasando con Rauw y Rosalía es super. Se unieron culturas durísimas. Que viva el romance, que duren por siempre, hasta viejitos.

Tenemos a Rauw con Rosalía, a Luis Fonsi con Águeda que es española, también, ¿tú tienes ya chica española?

No tengo chica española, pero es porque no he ido a España. Quizás cuando vaya a España conozca a una española que me robe el corazón y me quedo por ahí.

¿Y eso para cuándo?

Voy para España ya. Estamos planeando para ir porque España siempre me ha apoyado desde mis comienzos. Va a ser especial porque no he ido, ahora mismo es uno de mis objetivos.

¿Cómo te gustaría que empezaran a conocerte en nuestro país?

Me gustaría que se metieran en youtube y les dieran a los vídeos y bajaran hasta abajo, hasta el primero y que escuchen la evolución musical de mi proyecto. Que me escuchen desde el principio y se den la oportunidad de ver lo que empecé y lo que soy ahora, para que realmente, si les gusta, puedan ser fanáticos que marquen eso, van a ver temas muy diferentes para los distintos moods. A mí me gusta hacer temas que pueda escuchar cuando estoy triste, o cuando estoy de camino al club, marco mucho eso.