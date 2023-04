Rosalía, C. Tangana o Karol G: el éxito de samplear clásicos

Los clásicos no pasan de moda. Ya sea en la ropa, el el cine o en la música: ¡todo vuelve! Durante los últimos años, no hemos dejado de ver cómo los sonidos del pasado se han ido abriendo camino en las salas de pista. ¡Y no nos extraña! Y es que a veces para avanzar hacia el futuro tenemos que echar la vista al pasado. O, en este caso, el oído.

Nuestros artistas favoritos no han dejado de explorar los sonidos de antaño en sus canciones. Pero no solo han querido inspirarse en ellos. Algunos han dado un paso más y se han llevado la canción a su terreno, sampleándola para hacer una nueva. Eso sí, la esencia sigue pendiente.

En LOS40, repasamos cinco canciones de los últimos años que han sampleado algún clásico. Y es que son varios los artistas que han decidido hacerlo.

Karol G - Mientras Me Curo del Cora

El último temazo en samplear un clásico de la música y utilizarlo como base ha sido Mientras me curo del cora. Karol G decidió samplear el temazo de Bobby McFerin en la canción que da nombre a su último disco.

La colombiana quiso homenajear aquel Don’t Worry Be Happy que consiguió posicionarse como número 1 en la lista Billboard en 1988 y que tantas personas han versionado. Aunque Karol solo usa la base, lo cierto es que la letra de la canción de Mientras me curo del cora tiene la misma esencia: habla sobre la importancia de estar bien. Eso sí, le da la vuelta a la letra original y asegura que “está bien no sentirse bien, que es normal”.

KAROL G - Mientras Me Curo Del Cora (Official Video)

C. Tangana - Demasiadas Mujeres

Desde el primer momento en el que escuchamos la canción de Demasiadas Mujeres de C. Tangana estuvimos dentro. Los primeros acordes, que nos llevan a ese sonido tan de Semana Santa española, ya forman parte de la historia musical española. Pero la verdadera sorpresa llega en el estribillo, cuando Antón repite una y otra vez las palabras “demasiadas mujeres”.

Es entonces cuando nuestra piel se eriza al escuchar una de las canciones más escuchadas de las verbenas españolas: Campanera. El temazo, compuesto por Genaro Monreal, Naranjo y Murillo fue estrenada en 1953 por la sevillana Ana María. Eso sí, todos conocemos la versión que popularizó Joselito en 1956 gracias a la película El pequeño ruiseñor.

La canción ha sobrevivido a las generaciones, pasando de abuelos a nietos hasta llegar a nuestros días. Por supuesto, C. Tangana se la llevó a su terreno, sampleando la parte más conocida de la canción y volviendo a popularizarla.

C. Tangana - Demasiadas Mujeres (Video Oficial)

Rosalía - Bagdad

Rosalía es una experta en samplear. La catalana nos sorprendió en El Mal Querer sampleando una de las canciones más exitosas de la carrera de Justin Timberlake, Cry Me a River, lanzada en 2002. Lo hizo en Bagdad.

La estrella española, que tiene un sexto sentido a la hora de crear música, se llevó a su terreno la canción, dotándole de un factor flamenco que enamora. Además, como guiño a Justin, terminó protagonizando el videoclip vestida con el clásico mono rojo de Britney Spears en Oops... I did it again (la que entonces era la pareja de Justin). Eso sí, al igual que dice la canción original de Justin, termina ahogada por las lágrimas en el vídeo de Bagdad

ROSALÍA - BAGDAD (Cap.7: Liturgia)

Rosalía - Delirio de Grandeza

Cuatro años después de El Mal Querer, Rosalía volvió a samplear un temazo en su disco Motomami. ¡Y de qué manera! La estrella versionó un precioso bolero de 1968 del cubano Justo Betancourt.

Pero, como Rosalía es un genio, no desaprovechó la oportunidad de rendir homenaje también a otra canción en esta cover. Lo hizo sustituyendo la instrumentación por el rap Delirious de Vistoso Bosses de Soulja Boy. ¡Un auténtico temazo!

ROSALÍA - DELIRIO DE GRANDEZA (Official Video)

Danna Paola y Cali y El Dandee – Nada

Cali y El Dandee tienen un don para hacer temazos. Durante las casi dos décadas que llevan haciendo música han demostrado conocer perfectamente lo que el público quiere. De este modo, en 2021 nos regalaron un temazo junto a Danna Paola: Nada.

La verdadera fórmula del éxito de esta canción es el sampleado: un sonido que todo el mundo conoce. Y es que se trata de una de las canciones más exitosas de la historia: Mr. Lonely de Bobby Vinton. Un tema que ya sampleó Akon en 2005, convirtiéndose en todo un hit y llegando a ser número 1 en Billboard.

ES 0:00 / 2:51 Cali Y El Dandee, Danna Paola - Nada

Sin duda, los clásicos no pasan de moda. Y estas canciones lo demuestran.