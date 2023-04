‘Besos Kitty’, el spin-off de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ llega a Netflix en mayo

A Netflix le encantan los dramas amorosos juveniles, ¿y a quién no?. Una de sus producciones más exitosas en este género fue la saga de A todos los chicos de los que me enamoré. La historia de amor entre Lara Jean y Peter fue todo un fenómeno adolescente. Es por eso que la plataforma no podía cerrar del todo este universo cinematográfico con A todos los chicos: Para Siempre, la tercera y última entrega de la saga.

En octubre de 2021 ya supimos que la trilogía tendría un spin-off en forma de serie protagonizado por uno de los personajes más importantes de la historia. Y es que, sin ella, la historia de amor entre los personajes interpretados por Lana Condor y Noah Centineo nunca habría pasado.

Por fin ha llegado el momento y sabemos que Besos, Kitty; el spin-off de A todos los chicos de los que me enamoré, llegará a Netflix en próximo jueves 18 de mayo.

Anna Cathcart en 'Besos, Kitty' / Netflix

A la otra punta del mundo por amor

Anna Cathcart vuelve a ponerse en la piel de Kitty Song Covey para protagonizar esta nueva serie. La joven que conocimos como la hermana pequeña de Lara Jean está más que acostumbrada a hacer de casamentera. Por eso, a sus 19 años, cree que es una experta en el amor. Sin embargo, todo cambia cuando Kitty viaja hasta Seúl, a la otra punta del mundo, para ver a su novio y se da cuenta de que las relaciones no son nada fáciles. Sobre todo cuando es tu propio corazón el que se ve afectado.

Como buena joven de la Generación Z, Kitty sabe cómo sacarle el mayor partido a las nuevas tecnologías. ¿Qué mejor que una presentación con sus diapositivas para contar a sus padres que se muda a Corea del Sur a estudiar para acercarse a su novio?

La vida está llena de casualidades o "el destino", como dice Kitty. Un día estaba rebuscando entre las cosas de su difunta madre cuando se dio cuenta de que fue al mismo internado que su novio, Dae, con el que mantiene una relación a distancia. La joven no lo dudó ni un segundo y solicitó la misma beca que llevó a su madre a estudiar a Seúl para así acercarse a Dae. Kitty consigue que la acepten en la escuela pero, ¿qué pasa una vez que llega a Corea del Sur? Tendremos que ver la serie para descubrirlo.

Besos, Kitty | Primer vistazo | Netflix

Todo sobre Besos, Kitty

La serie es una comedia romántica juvenil y está formada por diez episodios de media hora de duración. La pareja protagonista en esta ocasión está interpretada por Anna Cathcart, en el papel de Kitty Song Covey; y Minyeong Choi, en el papel de Dae.

Primeras imágenes de 'Besos, Kitty' / Netflix

Estos son los nombres que completan el reparto de Besos, Kitty: