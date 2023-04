Cuando una joven Shakira no encontraba representante en España

Corría el año 1991 cuando una desconocida Shakira buscaba representante en nuestro país. La colombiana llegaba a España acompañada de su tío. Llamaron a la puerta del agente de espectáculos Jaume Estruch, hoy director de Barcelona Animació, que por aquel entonces tenía su oficina de representación en el barrio Guinardó de la capital catalana, en el mismo edificio que estaba el tío de Shakira. Le entregaron un cassette promocional de la cantante.

En aquellos años, la empresa de Estruch era conocida en Barcelona, ciudad que se encontraba en aquel momento en pleno apogeo previo a las Olimpiadas de 1992, pero Jaume cree que el tío de la cantante le visitó simplemente "por cercanía".

"Un día mi vecino bajó a verme al despacho para decirme que su sobrina era cantante en Colombia y estaba buscando representante en España. Amablemente le dije que no me interesaba, pero me quedé con el cassette", ha contado a EFE.

La cinta, de la marca TDK y una carátula en la que la artista aparece apoyada en un árbol, contenía nueve canciones correspondientes al álbum Magia. Este disco fue lanzado por Shakira cuando tenía 14 años y el cual incluye canciones escritas por ella misma como Esta noche me voy contigo, Magia, Sueños, Cazador de amor, Gafas oscuras o Necesito de ti.

El álbum 'Magia' fue lanzado en 1991, cuando Shakira tenía 14 años. / ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

A pesar de que la respuesta que recibió la colombiana fue negativa, el representante si ha conservado el cassette durante más de tres décadas en las que la cantante se ha convertido en una estrella mundial. De hecho, la ha decidido a vender en el portal Todocoleccion.net por un precio de 12.000 euros.

"Me gusta Shakira, pero no soy fan, y seguro que hay alguno al que le puede interesar", ha manifestado Estruch.

Este representante artístico tenía 31 años cuando dejó pasar la oportunidad de promover la carrera de una adolescente Shakira en España. "Son cosas que pasan, una anécdota en el camino", asegura, aunque admite que a veces ha pensado que "igual podía estar ahí" con ella.

Ella "era muy jovencita y colombiana, no lo vi nada claro (el negocio)", ha indicado el empresario, quien ha recordado que ese año, aprovechando el tirón del tema "Ojalá que llueva café" de Juan Luis Guerra, sí trajeron una orquesta cubana, que estuvo de gira durante seis meses por España interpretando temas del dominicano, además de Rubén Blades y Celia Cruz.

A día de hoy, Shakira es considerada un icono mundial de la música latina. / UK Press/Getty Images

El álbum fue un fracaso comercial

Aquel álbum de debut fue "desastroso" a nivel comercial y se vendieron pocas unidades; entonces "no hacía los gorgoritos" que la caracterizan, pero la artista siguió intentándolo y "otro mánager le dijo que cambiara el registro", afirma Jaume.

La visita del tío de Shakira a su oficina se produjo en "una época en la que Sony sacó el disco en Colombia y al ver que no funcionaba sus padres empezaron a mover las cosas".

Estruch y su esposa Ruth no le dieron "más importancia" a la visita de su vecino, que recuerdan vagamente, hasta que al cabo de los años la artista comenzó a tener éxito y se percataron de que la voz grabada en aquella cinta casi olvidada era la de la misma Shakira.

Años después de recibir el cassette, en 1995, la cantante natural de Barranquilla publicó el que fue su tercer disco, Pies descalzos, que funcionó bien en toda América Latina y supuso el arranque de una exitosa carrera musical que hoy continúa.