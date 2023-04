El ‘Virgin Tour’ de Madonna: “Descarado”, “con hombres a mi lado” y al estilo de “me importa un carajo”

Madonna quería hacer feliz a la gente cantando y bailando. Y también sentirse amada por todo el mundo. Porque su máxima aspiración era "ser una gran estrella". Su primera gira, The Virgin Tour, marcó el paso definitivo en la consecución de esa meta. La abrumadora respuesta de esos primeros 40 conciertos, dieron lugar a que la artista reconociera: "Quería ser una estrella. Trabajé realmente duro y mis sueños se hicieron realidad".

"Quería ser una gran estrella"

Ya desde niña, y mientras crecía en un suburbio de Detroit, Madonna Louise Ciccone tenía un único sueño: "Quería ser una gran estrella". Con 20 años y 35 dólares en el bolsillo cogió un avión por primera vez, y por primera vez, se montó en un taxi. Nueva York era el paso inicial para conseguir su objetivo y se dispuso a trabajar duro. Tan solo seis años después, ya había alcanzaba el éxito con su segundo álbum, Like a Virgin (1984), el siguiente a su debut con Madonna (1983). Warner lo quiso exprimir al máximo y decidió enviarla de gira. La primera de su vida. 27 ciudades en Estados Unidos y una en Canadá. Dos meses. Recintos pequeños. 40 conciertos

Al estilo 'Me Importa Un Carajo'

Cuando The Virgin Tour se confirmó, Madonna y su equipo empezaron a trabajar en los detalles. La aspirante a ser conocida en el mundo entero, tenía muy claro cómo quería que fueran sus conciertos: "Ruidosos y descarados. Un reflejo de mi estilo callejero y de mi actitud DGAF (Don't Give A Fuck)", o lo que es lo mismo, 'Me Importa Un Carajo'.

Madonna en el Radio City Music Hall de Nueva York / Getty Images/Frank Micelotta Archive

Aquella joven de casi 27 años, quería hacer conciertos en los que la gente pudiera disfrutar tanto como ella lo hacía actuando. Y sabía muy bien lo que no quería: "Odio las actuaciones en las que en el escenario hay tan solo una cantante cantando y una banda 'lameculos' tocando. O los shows en los que un rockero grita a todo pulmón y salta sobre el público. ¡Eso es, sencillamente, apestoso!. Por eso yo quería algo diferente, algo que fuera memorable".

"Un vestuario a lo Prince"

Se volcó en su vestuario. Era fundamental. La diseñadora Marlene Stewart incluyó chaquetas psicodélicas, minifaldas ajustadas, tops y medias de encaje, botas, bisutería, lazos en el pelo… atuendos que le facilitaran moverse por el escenario. Después de todo, ella era bailarina. Sin embargo, también pidió consejo a su amiga y diseñadora Maripol, quien trabajaba entonces en una pequeña tienda de tejidos llamada Maripolitan situada en Greenwich Village. En declaraciones a Yahoo! Music recordaba: "Madonna vino a verme a mi 'loft' porque quería que creara su imagen". La cantante le mostró los atuendos que había hecho Stewart para ella, muy similares a los utilizados por Prince en su última gira. "Marlene diseñó todo muy a lo 'Purple Rain' y yo le dije, 'Madonna, tú eres Madonna. ¿Por qué no mantienes un poco de lo que eres?'. Y ella me escuchó".

Los conciertos terminaban con la artista vestida de novia cantando Like a virgin y Material girl. Uno de los atuendos que, a día de hoy, sigue siendo de los más memorables. "En su ambición por llegar a los más alto, Madonna tenía que romper. Y el vestido de novia ayudó a ello. Todos los periodistas se apresuraron a decir, '¡Dios mío!, ¿Quién es esta chica con ese vestido blanco rodando y arrastrándose sobre el escenario, con cruces en las orejas y de nombre Madonna?. ¿Y canta 'como si fuera una virgen'?. Se quedaron impactados. Sí", comenta Maripol

"Con hombres a mi lado"

En su deseo de reflejarse a sí misma, Madonna quiso específicamente acompañarse de bailarines masculinos mientras se movía enérgicamente de un lado a otro del escenario. "Los movimientos provocativos que hago sobre el escenario funcionan mejor con hombres a mi lado".

Madonna durante una actuación de la gira / Getty Images/Ron Galella

De ahí que la revista People, bajo el titular de 'La chispa de Hollywood', publicara en Mayo de 1985: "En el escenario Madonna goza y se mueve enérgicamente, también se retuerce, se contonea, da sacudidas, vibra. No existe una mujer rockera (a excepción, quizá, de Tina Turner) que consiga semejante locura erótica".

Beastie Boys: "Fue una idea terrible"

Madonna eligió a los Beastie Boys como teloneros. Pero no fueron recibidos especialmente bien por el público de la artista. Adam 'Ad-Rock' Horovitz, vocalista y guitarrista del grupo, comentó: "No es que conociéramos mucho a Madonna, pero solíamos vernos en el club 'Danceteria'. No sé por qué pensó que sería una buena idea tenernos de teloneros. Pero fue una idea terrible. Para ella era magnífico porque éramos tan espantosos en esa época que cuando salía al escenario, el público tenía que estar feliz a la fuerza".

Por su parte, Madonna estaba encantada: "Ellos eran chicos muy malos; decían 'fuck' todo el tiempo en el escenario. El público siempre les abucheaba y ellos siempre les decían a todos 'que se fueran a la mierda'. Yo los adoraba por eso. No podía entender por qué les odiaban. Pensaba que eran adorables".

“Toda esa gira al completo fue una locura"

El 10 de Abril de 1985 arrancó The Virgin Tour. El primer concierto de la primera gira de Madonna fue en el Paramount Theatre de Seattle, Washington. Había agotado las entradas. Las de ese día y las de los dos siguientes en el mismo escenario. La demanda de entradas era tan abrumadoramente masiva, que la gira - originalmente prevista para recintos de mediano aforo - tuvo que ser reprogramada apresuradamente para incluir algunos de los más importantes estadios. Madonna estaba realmente nerviosa. Ahora tenía que actuar ante una audiencia enorme y cantar con una banda en directo por primera vez. También se tuvieron que añadir más fechas. El 11 de Junio de 1985 Madonna puso un brillante broche final a su 'Virgin Tour' con un concierto 'sold-out' en el Madison Square Garden de Nueva York.

Madonna celebrando el fin de gira de The Virgin Tour / Getty Images/Ron Galella, Ltd.

En una entrevista de 2009 con 'Rolling Stone', Madonna recordaba “Toda esa gira al completo fue una locura, porque pasé del CBGB y del Club Mudd a cantar en estadios deportivos. Actué en un pequeño teatro en Seattle y las chicas tenían faldas de colegiala y medias por debajo de la rodilla y guantes de encaje y rosarios y lazos en el pelo y grandes pendientes de aro". Y así nacieron las 'Madonna wannabe' o las 'Madonnabe'. Las aspirantes a Madonna. Un término reconocido oficialmente en el Diccionario Webster en Mayo de 1991.

"Y mis sueños se hicieron realidad"

Hubo una vez en la que Madonna quiso ser grande - "Incluso cuando era una niña pequeña, sabía que quería que el mundo entero supiera quién era yo, que me amara y que recibiera mi cariño" – y tras esa primera gira, lo consiguió.

Madonna en el Madison Square Garden / Getty Images/Gary Gershoff

Al comienzo del vídeo 'Madonna Live: The Virgin Tour' – que recoge su primer concierto en Detroit el 25 del Mayo de 1985 – Ciccone declara: “Fui a Nueva York. Tenía un sueño. Quería ser una gran estrella, no conocía a nadie. Quería bailar, quería cantar, quería hacer todas esas cosas. Quería hacer feliz a la gente, quería ser famosa, quería que todo el mundo me amara. Quería ser una estrella. Trabajé realmente duro y mis sueños se hicieron realidad".