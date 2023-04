La actuación de Depeche Mode junto a la 'Orquesta de Conciertos' de la BBC

El pasado mes de marzo, la banda británica Depeche Mode, considerada como uno de los grupos de música electrónica más importantes de todos los tiempos, publicaba su esperado nuevo álbum, Memento Mori. Se trata un trabajo gestado durante los meses de confinamiento por la Covid-19, que indaga en temas profundos como la mortalidad y que ha sido muy elogiado por la crítica.

Ahora, el dúo formado por Dave Gahan y Martin Gore ha acudido a los estudios Maida Vale de la BBC. A Depeche Mode se unió la Orquesta de Conciertos de la BBC, que fue dirigida por Cliff Masterson y juntos compartieron versiones de tres canciones.

La primera de ellas fue la de su clásico Walking In My Shoes de Songs Of Faith And Devotion de 1993. Cuando el presentador de la BBC, Gary Davies, les preguntó por sus recuerdos de la grabación de esta canción a principios de la década de los 90, Gahan dijo: "No tengo muchos. Eso no es algo bueno, pero realmente no recuerdo grabar esa canción y fue un momento particular en el que todos nos estábamos divirtiendo demasiado fuera del trabajo y supongo que nos atrapó, pero es una de esas canciones que nunca envejece". Además, añadió: "Siempre evoluciona. Y a lo largo de los años, las canciones hacen eso si son buenas canciones. Adquieren diferentes significados, dependiendo de lo que esté pasando en tu vida en ese momento".

Depeche Mode - Walking In My Shoes ft. BBC Concert Orchestra (Radio 2 Piano Room)

Además, Davies le dijo a Gahan: "¿Sabes que hace unas semanas tuvimos a Bono y The Edge de U2 aquí y Bono tiene esa canción en su lista de reproducción de 'sesenta canciones que me salvaron la vida'?". A lo que Gahan respondió: "Eso no lo sabía, pero lo que sí sé es que es un fanático de la canción. Hace unos años estábamos en una sala de ensayos en Nueva York tocando la canción. Cuando salimos, Bono estaba parado en el pasillo escuchando la canción a escondidas y me dijo que era una de esas canciones que desearía haber escrito".

Otro de los temas interpretados fue su reciente canción Ghosts Again, tema que presentaron en febrero como el primer adelanto de Memento Mori. Este nuevo álbum de Depeche Mode ha sido el primero en seis años, después de Spirit de 2017, así como el primer lanzamiento después de la muerte del miembro fundador Andy Fletcher. El teclista falleció el pasado mes de mayo a la edad de 60 años.

Depeche Mode - Ghosts Again ft. BBC Concert Orchestra (Radio 2 Piano Room)

Por último, hicieron una versión de Sundown de Scott Walker, que en sí misma es una versión del original del artista canadiense Gordon Lightfoot.

En otra parte de la sesión, se le pidió al líder de Depeche Mode que nombrara a su gran ídolo. "Siempre ha sido y siempre será Bowie", le dijo al presentador Davies. "Lo conocí un poco también en los últimos años de su vida y nuestras hijas fueron a la misma escuela en Nueva York, así que en ocasiones lo veía", respondió Dave.

Actualmente el grupo se encuentra inmerso en una gira que comenzó el pasado 23 de marzo. Pero si hay una cita importante es la que tienen fijada con su visita a España con sus dos conciertos en el marco del Primavera Sound 2023: el 2 de junio de 2023 en Barcelona y el 9 de junio en Madrid, también como banda estrella del festival.