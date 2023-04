Stay Homas se lleva la casa a cuestas en su próximo disco, ‘Homas’

Klaus, Guillem y Rai, más conocidos como Stay Homas, acabaron el año preparando a sus fans para todo lo que tienen preparado para este 2023. "Todo el día pienso en el 2023" decían a través de sus redes sociales para despedir el año. Y es que los fans del grupo estaban deseando que llegara por fin el nuevo proyecto de Stay Homas.

Han pasado más de dos años desde que Stay Homas publicó su primer álbum, Agua. En todo este tiempo, el grupo catalán no ha dejado de trabajar. En 2022 sacaron varios singles que luego se convirtieron en el EP, Here2Play. Desde que publicaron este EP el 11 de marzo del año pasado, hemos tenido que esperar casi un año para escuchar la nueva música de Stay Homas. Y ahora por fin sabemos que el segundo álbum del grupo está a punto de llegar.

El 5 de mayo llega Homas

A principios del pasado mes de febrero, Stay Homas publicaron La Nòria, el primer adelanto de su próximo disco. Casi dos meses después, ha llegado el segundo adelanto. Con el lanzamiento de Ese beso, Stay Homas han aprovechado para anunciar la fecha del lanzamiento del que será su segundo disco, que además llega con un título muy familiar para el grupo.

Homas da nombre al próximo proyecto de Stay Homas. Y es que el grupo ya nos estaba dando pistas con la casa de juguete que llevaron a cuestas con el lanzamiento de La Nòria y que sigue junto a ellos con Ese beso. Aunque por el momento solo hemos escuchado estas dos canciones, todo apunta a que Homas va a estar lleno de temazos que bailar el próximo verano.

Ese beso es un tema que juega con la parte más electrónica a la vez que bailable del grupo y habla sobre un beso inesperado y lo que puede producir. "Ese beso no era pa' mi y quiero devolverlo", dicen Stay Homas en la canción. Además, está producida por Joan Borrás, que también estuvo tras The Bright Side y Let it out; dos de los mayores éxitos del grupo.

Un verano de festival en festival

Como no podía ser de otra manera, Stay Homas están deseando subirse al escenario para presentar sus nuevas canciones. El álbum sale en mayo y en apenas un mes el grupo empezará a girar por algunos de los festivales más importantes del verano en nuestro país.

Estas son todas las fechas confirmadas, por el momento, para ver a Stay Homas en directo este verano: