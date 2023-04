El dato que debes tener en cuenta si vas al concierto de Coldplay en Barcelona: “Miedo desbloqueado”

La cuenta atrás para disfrutar del Music Of The Spheres World Tour en Barcelona ha empezado. Coldplay estará durante los próximos 24, 25, 27 y 28 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona ofreciendo un show que los presentes no van a olvidar. Aunque puede que algunos de ellos tengan que descartar la idea finalmente.

Sin ser nosotros ladrones de ilusiones, hay un dato que debes tener en cuenta si vas a uno de estos conciertos. En concreto, el del 28 de mayo. Y es que, tal y como ha señalado la usuaria de TikTok @medicinaconines, ese mismo día se celebran las elecciones municipales y autonómicas, por lo que en caso de que te toque mesa electoral, deberás ir obligatoriamente a cumplir con la responsabilidad ciudadana.



Un dato que ha pasado completamente desapercibido para muchos pero que no pueden abandonar las mentes de todos aquellos que miraron el calendario y se dieron cuenta de esta casualidad. "Miedo desbloqueado", dice la joven.

¿Qué ocurre si me ha tocado mesa electoral y no voy?

No asistir a la mesa electoral cuando te han llamado para ello puede acarrear graves sanciones. Tal y como indica Cadena SER, las sanciones pueden ir de entre tres meses y un año de prisión a una multa de hasta 5.000 euros.

No obstante, hay algunas excepciones por las que el ciudadano español podría librarse de ir a mesa electoral que se incluyen en el portal de Junta Electoral Central. Esto es, entre otros casos, los de tener alguna cita médica para una intervención quirúrgica que no puede aplazarse o pruebas clínicas, tener alguna lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que impidan ejercer las funciones de miembro, o tener una situación de riesgo durante el embarazo durante los seis primeros meses. También el de tener que cuidar a personas, "por razones de guarda legal", de menos de ocho años o con discapacidad física, psíquica o sensorial.

¿Cuándo sabrás si te han llamado o no para la mesa electoral?

Depende de los ayuntamientos, que se encargarán de hacer el sorteo desde el 29 de abril al 3 de mayo. En caso de que seas uno de los seleccionados, lo sabrás tres días después de dicho sorteo.

Así que crucemos dedos para que, en caso de tener entrada para el concierto de Coldplay el 28 de mayo, termines el día en el Estadi Olímpic Lluís Companys.