Lele Pons y Guaynaa: de la boda del año al body positive en redes

Después de protagonizar la boda del año (y seguramente de la década), Lele Pons y Guaynaa han aterrizado en Madrid y se han pasado por LOS40 Global Show para hablar con Tony Aguilar de todos los detalles del convite más vip, pero también para los entresijos de ese proyecto musical que la pareja ha estrenado esta última semana.

La unión musical entre Lele y Guaynaa

Guaynaa: "Abajito es el primer sencillo de doce temas que van a formar el catálogo de un álbum. Estamos muy emocionados porque decidimos lanzar el disco en esta época para prolongar la luna de miel y pasar más tiempo juntos. No queríamos terminar la boda y que cada uno se fuera para un lado. Estuvimos casi medio año trabajando en ese disco y estamos muy felices".

Nuestra Boda - Lele Pons & Guaynaa (Abajito)

Los que estuvieron y los que no en la boda

Lele Pons: "Estuvieron personas que amamos muchísimo, como Becky G. Ella estuvo desde el principio de nuestra relación. Nos ayudó mucho. [...] También Lola Indigo. Puedo pasarme horas escuchando a Lola. No sé por qué, pero los españoles hablan demasiado cool".

Guaynaa: "Hubieron varios que no pudieron estar por compromisos y cancelaron a última hora. Camilo y Evaluna, Mac Anthony, Mon Laferte [...] También estaba Sebastián Yatra, que ese llora en todas las bodas. Es más blandito que el pan sobao".

Chayanne

Lele Pons: "Tenemos una relación muy bonita desde hace años. De la parte de mi papá no soy tan cercana a los tíos porque viven en Venezuela. El único tío con el que de verdad tengo una relación muy cercana es Chayanne".

Body positive en redes sociales

Lele Pons: "En los últimos años mucha gente empezó a criticar mi cuerpo. Me decían: 'Tienes barriguita, ¿estás embarazada?'. Decidí ser más abierta y, antes de que la gente me critique, me expongo yo primero. Yo estoy feliz porque tengo un cuerpo normal. Lo mío es genético. Mi mamá y mi nona…todas tienen celulitis. Hago ejercicio, se reduce, pero no se quita. Y estoy feliz con esto. Si tienes muchos seguidores es bonito dar un mensaje, no solo postear una foto o un vídeo chistoso".

