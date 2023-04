Pelayo Díaz pide el despido de una community manager por no gustarle su look y las redes lo sentencian

Lo de que para gustos los colores es algo que todos tenemos claro, pero que las redes sociales son un lugar libre para opinar, siempre desde el respeto, si algo te gusta o no es más que cierto. Para la lluvia de halagos siempre estamos preparados, pero, sin embargo, saber lidiar con las críticas parece que a más de uno se le hace bola. Ejemplo de ello es la última polémica en la que se ha metido Pelayo Díaz por no aceptar una opinión negativa.

Todo empezaba hace unos días cuando el que fuera asesor de Cámbiame en Telecinco compartía su último look apropiado, según él, para "una reunión a las 10:00 y spinning a las 12:00": unas mallas deportivas marcando paquete y una chaqueta más informal.

Un outfit que no gustaba a muchos, pero en especial a una de sus seguidoras. La joven no dudaba en sentenciarle un "no" a la propuesta de estilismo. Sin embargo, no era una seguidora más, era la comunnity manager de Stradivarius, un hecho que ha desatado la furia de Pelayo que no ha dudado en responderle: "¿Y tú llevas las redes de Stradivarus? Muy profesional", escribía.

Pero la cosa no quedaba ahí y no suficiente con ello, el experto en moda compartía un mensaje que incendiaba las redes: "Uno recibe muchas críticas y mucho hate en cada publicación y relativiza. No es ok, pero es ok, cada uno su vida y su limitada educación. Pero que gente que trabaja en la industria como esta chica dedique su tiempo a regramear mi contenido me parece muy interesante", empezaba escribiendo.

Las redes lo lapidan

Pelayo Díaz es un ser despreciable que pide que despidan a una chica por opinar que NO le gusta un outfit suyo.



Lo altivo y egocéntrico que es contestando… Que dé gracias de que opinen sobre sus outfits y no sobre su repugnante personalidad.



*El nombre de ella lo he tapado yo. pic.twitter.com/w2VQGKrMhf — Ojito 👁 (@ElojoquetodoTV) April 11, 2023

A juzgar por sus palabras, a Pelayo lo que le ha molestado ha sido el "No gigante tratando de aleccionar", según él, "a sus seguidores y al mundo de lo mal que le parece su trabajo". Además, ha apuntado que no es la primera vez que le pasa esto. "Espero que tu jefa o jefe vea cómo manejas tus redes porque si así llevas tu tema personal no me quiero imaginar cómo llevarás las de Stradviarus, qué vergüenza", manifestaba. Unas palabras que muchos interpretaban como que estaba llamando a que la despidiesen

Pelayo continuaba: "Nadie quiere un hater en su empresa, nadie quiere un hater como empleado. Nadie quiere oírte quejándote y rajando todo el día. Eso solo habla de ti y de tus inseguridades. Y de que no te gusta tu trabajo, en el cual no te va muy bien. Porque recordad amores: la gente con éxito no tiene tiempo para estas cosas", escribía.

No contento con ello, Pelayo ha compartido el perfil de la chica comentando "suerte como community manager"."Dedícate más tiempo", escribía en un stories, una frase que empleaba para darle más bombo al tema: "Dedícate más tiempo, publica la tía. el tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana".