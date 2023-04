Muere Lasse Wellander, guitarrista de Abba, a los 70 años

El veterano guitarrista de la banda sueca ABBA, Lasse Wellander, murió el viernes 7 de abril a los 70 años mientras dormía, rodeado de sus seres queridos, según informó su familia el pasado domingo.

"Lasse enfermó recientemente en lo que resultó ser un cáncer y falleció a primera hora el Viernes Santo, rodeado de sus seres queridos", indicaron en un breve comunicado, agregando que fue un músico "increíble y humilde".

La nota también recordaba a Wellander como un "maravilloso esposo, padre, hermano, tío y abuelo". Sus familiares continuaron describiéndolo como "el centro de nuestras vidas y es increíble que ahora tengamos que vivir sin ti".

Lasse Wellander ha fallecido a los 70 años de edad. / Gus Stewart/Redferns

Por su parte, los componentes de ABBA también han mostrado su pesar por la pérdida de su compañero y lo han despedido con un mensaje en las redes sociales: "Lasse era un gran amigo, un tipo divertido y un guitarrista magnífico. Destacaron "la importancia de su aporte creativo en el estudio de grabación, así como su gran trabajo con la guitarra en el escenario, que fue inmensa".

El grupo lamenta su muerte y alaba "el sentido del humor y la brillantez musical", reconociendo "el papel fundamental que desempeñó en la historia de ABBA". Finalmente señalan que "lo extrañaremos profundamente y nunca lo olvidaremos".

Wellander formó parte de Nature en sus primeros años profesionales, una banda que hizo de acompañamiento al cantate sueco Ted Gardestad, quien le presentaría a dos de los integrantes de ABBA: al compositor Bjorn Ulvaeus y al productor Benny Andersson.

El guitarrista sueco participó en algunas de las canciones más reconocidas de ABBA, incluidos éxitos como Knowing Me, Knowing You, The Name of the Game, Voulez-Vous o Take a Chance On Me, ya que acompañó al grupo en varios álbumes y giras durante la década de los 70 (comenzó a tocar con ellos en 1975).

ABBA - Take A Chance On Me (Official Music Video)

Recientemente se reunió con ABBA para su álbum Voyage (2021), que encabezó las listas de éxitos. También contribuyó en la banda sonora de la película Mamma Mia.

El músico también lanzó una serie de álbumes en solitario, siete concretamente, dos de los cuales ingresaron en las listas de los 40 mejores álbumes a mediados de la década de 1980. En 1992, tuvo un gran éxito en la radio con su versión instrumental de la canción Anthem, del musical Chess.

En 2005, recibió el Albin Hagström Memorial Award de la Real Academia Sueca de Música y, en 2018, el prestigioso premio especial Studioräven Award de la Unión de Músicos Suecos por su trabajo como músico de sesión.