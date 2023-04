Una sobredosis, la causa de la muerte del rapero Coolio, autor de 'Gangsta's Paradise'

El pasado 28 de septiembre, el rapero estadounidense Coolio era encontrado muerto en la casa de un amigo en Los Ángeles. Tenía 59 años. Según lo que dijo en esos momentos Jarez Posey, su mánager y portavoz de la familia, Coolio se metió en el baño de la casa y, al ver que pasado un rato y no salía, sus amigos derribaron la puerta y lo encontraron en el suelo. Los servicios de emergencia lo declararon muerto en el lugar de los hechos.

No se informó de la causa de la muerte, pues no estaba claro, pero su representante explicó que los paramédicos creían que el artista había fallecido de un paro cardíaco.

Ahora, casi siete meses después, se ha conocido que fue lo que mató al músico: Coolio murió de una sobredosis de diversas sustancias: en su cuerpo se encontró fentanilo (debido a su potencia, que puede ser de 50 a 100 veces más potente que la morfina, pequeñas dosis de esta droga pueden ser letales), heroína y metanfetaminas, según ha revelado recientemente en su informe la oficina del forense del condado de Los Ángeles.

A pesar de que la hipótesis de la sobredosis ya se había manejado anteriormente, lo cierto es que varios factores provocaron finalmente el paro cardíaco que le costó la vida. El médico forense, que en un principio dictaminó que la muerte fue accidental, también citó otras condiciones significativas: Coolio tenía antecedentes de asma y cardiomiopatía, una enfermedad que puede dificultar que el corazón bombee sangre. A estos problemas, hay que sumar que era fumador habitual. Además, el informe también revela que recientemente había usado fenciclidina, una droga conocida por sus efectos que alteran la mente.

El rapero había tenido problemas anteriormente con las drogas. En 2009, se declaró culpable de posesión de drogas y fue a un programa de rehabilitación. También, en 2016, se declaró culpable de un delito grave de armas de fuego después de que se encontrara un arma cargada en su bolso de mano en un aeropuerto.

Coolio, cuyo nombre legal era Artis Ivey Jr., ascendió en el mundo del rap en Los Ángeles en la década de 1980, pero se convirtió mundialmente conocido por su éxito Gangsta's Paradise, de 1995. Fue grabada para la película Mentes peligrosas e incluida en la banda sonora del filme, además de ser incluida en el tráiler de Sonic, la película. Coolio ganó el premio Grammy por mejor actuación de rap en solitario por esta canción. La popularidad del tema ha continuado durante décadas y el vídeo musical ha obtenido más de mil millones de visitas en YouTube.

Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.) [Official Music Video]

El éxito de ese sencillo y el álbum del mismo nombre le permitieron desarrollar una carrera de gran alcance. Otras canciones importantes en su carrera fueron Fantastic Voyage, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) o CU When U Get There.

Coolio también ha aprovechado su fama para hacer docenas de papeles en el cine, incluida una aparición en la película de 1997 Batman & Robin, protagonizada por George Clooney y también prestó su voz al personaje Kwanzaa-Bot en Futurama.