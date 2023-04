Public Image Ltd. (PiL) anuncia nuevo disco para este verano y, como adelanto, presenta el sencillo 'Penge'

Sabíamos que el grupo Public Image Ltd. (PiL) tenía previsto sacar disco este año y hoy hemos conocido nuevos datos sobre este nuevo trabajo de la banda británica.

El grupo comunicó el lanzamiento del próximo disco a través de sus redes sociales, donde además anunció que estará realizando una gira a lo largo de Europa y Reino Unido en otoño de 2023.

Este nuevo álbum será el primero que PiL saca en ocho años. El anterior, What The World Needs Now, fue lanzado en 2015.

El disco, titulado End Of World, se lanzará el 11 de agosto y está dedicado a la difunta esposa del cantante John Lydon que falleció la semana pasada a la edad de 80 años, tras una larga batalla contra el Alzheimer. Desde el momento en el que se le diagnosticó la enfermedad en 2018, Lydon se convirtió en su cuidador a tiempo completo.

"PiL ha decidido continuar con los planes para anunciar hoy su undécimo álbum de estudio, End of World, tras el triste fallecimiento de la esposa de John durante más de cuatro décadas, Nora Forster, el 5 de abril", escribieron.

En End Of World se encuentra la canción Hawaii como tema de cierre, que John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, ha escrito en homenaje a Nora, con el fin de recordar los buenos momentos vividos por la pareja en sus viajes a las paradisíacas islas del pacífico y así rememoraba los episodios más felices vividos junto a su mujer.

"A Nora le encantó el álbum, no hubiera querido que lo pospusiéramos o que cambiáramos ninguno de nuestros planes", ha declarado el ex vocalista del grupo británico de punk rock Sex Pistols en un comunicado de prensa.

Public Image Ltd. - Penge

Además, la canción también iba dirigida "a todos aquellos que atraviesen malos momentos en el viaje de la vida, con la persona que más les importa. Es también un mensaje de esperanza que dice que el amor lo conquista todo", explicaba el cantante cuando la presentaron.

El grupo también había intentado presentarse al Festival de la Canción de Eurovisión de este año con este tema. Sin embargo, no consiguieron alzarse con la plaza para representar Irlanda, ya que la banda local Wild Youth fueron elegidos como ganadores.

Como adelanto, el grupo liderado por Lydon ha compartido el single Penge, al que John ha definido como "una epopeya vikinga medieval".

Listado de canciones de End Of World:

1. Penge

2. End Of The World

3. Car Chase

4. Being Stupid Again

5. Walls

6. Pretty Awful

7 . Strange

8. Down On The Clown

9. Dirty Murky Delight

10. The Do That

11. LFCF

12. North West Passage

13. Hawaii