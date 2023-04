Y 44 años después, el Vaticano dijo a los Beatles: “Os perdono"

Hogueras públicas quemando todos sus discos, el Ku Klux Klan clavándolos en una cruz antes de prenderles fuego, sacerdotes amenazando de excomunión a cualquiera que fuera a sus conciertos. Las famosísimas palabras de John Lennon ("somos más populares que Jesús") habían desatado una ola de furia en la comunidad católica. Se llegó a temer por la vida de los Beatles. Corría el año 1966. Tuvieron que pasar más de cuatro décadas hasta que el Vaticano, oficialmente, perdonara las palabras de Lennon y a los Beatles por sus supuestos mensajes satánicos. Lo hizo el 12 de Abril de 2010, a través de dos artículos autorizados por el Papa Benedicto XVI.

"Ahora mismo, somos más populares que Jesús"

Nadie hizo caso al comentario de Lennon cuando se publicó por primera vez en el 'London Evening Standard'. Salió en un artículo escrito por Maureen Cleaven en Marzo de 1966. "¿Cómo vive un Beatle?. John Lennon vive así", rezaba el titular. Entre otros muchos temas, el Beatle, de 25 años, manifestaba así su opinión sobre la religión cristiana: "El cristianismo se irá. Se desvanecerá y encogerá. No necesito argumentar sobre eso; tengo razón y lo demostraré. Ahora mismo, somos más populares que Jesús. No sé qué se irá primero, el rock and roll o el cristianismo. Jesús estaba bien pero sus discípulos eran gruesos y ordinarios. Son ellos los que lo tuercen y lo estropean todo para mí".

Prohibición, excomunión, quemas masivas…

La declaración permaneció "dormida" durante meses. No generó ninguna controversia. Ni siquiera cuando se reimprimió en otros periódicos locales o en el New York Times. Y no hubiera pasado nada, a no ser que una revista juvenil americana llamada 'Datebook' se hiciera eco de ella y la reprodujera en su edición de Agosto de 1966. Coincidiendo con la que sería la última gira de los Beatles por Estados Unidos. Y ahí se lio muy gorda. Se desencadenó un tremendo escándalo internacional que amenazó el futuro de la banda… y hasta sus vidas.

Adolescentes se reúnen en un "Beatles Burning" organizado por WAYX-AM / Getty Images/Bettmann

Varias docenas de radios se unieron a la prohibición de pinchar música de los Beatles. Algunas fueron más lejos y destrozaron los discos de la banda en directo. Pronto, la destrucción escaló a quemas masivas - reminiscencia del Tercer Reich – con hogueras que redujeron a cenizas stocks enteros de vinilos del grupo. El Ku Klux Klan de Carolina del Sur también se involucró clavando los discos de los de Liverpool en una cruz antes de prenderles fuego. Un pastor de Cleveland amenazó con excomulgar a cualquier miembro de su congregación que se le ocurriera asistir a un concierto de los 'profanos'.

El Papa, entonces Pablo VI, se sumó a la protesta y denunció las palabras de Lennon en un comunicado incluido en el periódico de Vaticano, L'Osservatore Romano: "Algunos temas no se deberían abordar profanamente…". Sudáfrica (con el apartheid instaurado) y España (con el régimen dictatorial del general Franco) también emitieron oficialmente sus condenas.

"Si es eso lo que os hace felices… lo siento"

Cuando la banda llegó a Chicago el 12 de agosto - en la que era la primera parada de su tour por USA – a Lennon no le quedó más remedio que pedir disculpas cuando compareció en rueda de prensa junto a sus compañeros: "Nunca quise decir eso. Todavía no sé realmente lo que he hecho. He intentando deciros lo que hice, pero si queréis que pida perdón, si es eso lo que os hace felices, entonces, OK, lo siento".

John Lennon / Getty Images/Harry Benson

Realmente, a ninguno de los Beatles le parecía que fuera un tema tan trascendental. El propio Lennon diría más tarde: "Lo había olvidado. No tenía ninguna importancia. En Inglaterra, nadie se dio cuenta". Y Paul McCartney afirmaba en 'Anthology': "La verdad es que éramos muy pro-iglesia; no había nada de demoniaco o de anti-religioso en lo que John intentaba expresar". Y añadía: "Debo admitir que ninguno lo tomamos demasiado en serio".

"Todo aquello parece lejano e insignificante"

El 12 de Abril de 2010, 44 años después, el Vaticano perdonó a los Beatles por ser "más grandes que Jesús". Lo hizo en dos artículos difundidos en su periódico oficial, L’Osservatore Romano, coincidiendo con el 40º aniversario de la separación del cuarteto. Elogiaban al grupo diciendo que, debido a la belleza de sus canciones, los comentarios sobre Jesús eran "insignificantes". “Es cierto, ellos se drogaban; barridos por su éxito, llevaban vidas disolutas y desinhibidas", señalaba la publicación. "Incluso llegaron a decir que eran más famosos que Jesús. Pero, escuchando sus canciones, todo aquello parece lejano e insignificante".

Los textos, autorizados por el Papa Benedicto XVI, continuaban: “Sus bellas melodías, que cambiaron para siempre la música pop y todavía nos aportan emociones, permanecen como si fueran joyas preciosas". La banda era descrita como "la más duradera y consistente, el fenómeno más representativo en la historia de la música pop". Esta postura reconciliadora de la iglesia contrastaba con la que había mantenido anteriormente, cuando acusaba a la banda de incluir "mensajes misteriosos, posiblemente satánicos, en sus letras".

Ringo Starr durante las nominaciones de los Grammy de 2009 / Getty Images/AFP

Sin embargo, pocos días después, Ringo Starr rechazó el perdón del Vaticano. Lo hizo en la CNN: "¿No dijo el Vaticano que éramos satánicos o posiblemente satánicos?, ¿Y todavía nos perdonan?". Y en referencia al escándalo que sacudió a la iglesia católica en todo el mundo por los casos de pedofilia, añadió: "Creo que el Vaticano, tiene más cosas de las que hablar que de los Beatles"·