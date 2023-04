Exclusiva: Yandel confirma su colaboración con Quevedo en LOS40 Urban

¿Quién no lo ha dado todo al ritmo de Yandel 150? Admítelo. No hay fin de semana que salgas de fiesta sin que suene este tema del "capitán" junto a Feid. La canción está incluida en su último álbum Resistencia, del que precisamente ha hablado en los estudios de LOS40 Urban este 12 de abril.

Yandel ha charlado con Cintia León sobre este proyecto y sobre su visita a España, un país que siempre le ha brindado apoyo incondicional. Y es que el artista no solo ha venido para subirse al escenario del WiZink Center de Madrid este 14 de abril en LOS40 Primavera Pop. Yandel ha visitado España para grabar el videoclip de su próxima colaboración.

¿Quién le acompañará en su nuevo tema? Tal y como ha desvelado en exclusiva en LOS40 Urban, nada más y nada menos que Quevedo y con la producción de Ovy On The Drums. ¡Bombazo! Además, ha dejado claro que es un verdadero fan del timbre de voz del canario, que sin duda es un elemento característico de su talento. "Me encanta lo que hace", dice.

Lo que está claro es que Yandel tiene la vista puesta en las nuevas generaciones de talentos. En su último disco ha colaborado también con Young Miko, una artista de Puerto Rico que está dando de qué hablar en las listas de éxitos.

Yandel en LOS40 Primavera Pop 2023

Como mencionamos en líneas anteriores, ha comenzado la cuenta atrás para disfrutar de la actuación del puertorriqueño en la nueva edición de LOS40 Primavera Pop. La leyenda de la música urbana, que ha marcado un antes y un después en la industria junto a Wisin, nos ofrecerá un espectáculo único. ¿Quién sabe? Quizás Yandel 150 ponga a bailar a un WiZink Center abarrotado y con las entradas agotadas.

Y tú, ¿tienes tu entrada para disfrutar de uno de los eventos del año? Recuerda que, si te has quedado sin ella, podrás seguirlo desde el sofá de tu casa y en buena compañía.

¡El capitán Yandel está en la casa!