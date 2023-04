5 Seconds of Summer vuelve a España y ya puedes conseguir tus entradas

La banda australiana formada por Luke Hemmings, Calum Hood, Ashton Irwin y Michael Clifford, más conocidos como 5 Seconds of Summer o 5SOS vuelven a España como parte de una gira mundial con la que recorrerán las principales ciudades de Latino América, Estados Unidos y Canadá, y Europa.

The 5 Seconds of Summer Show World Tour 2023 empezará el 20 de julio en Argentina. En agosto y principios de septiembre, el grupo pasará por casi una veintena de ciudades en Estados Unidos, además de su parada en Toronto (Canadá). Después, a finales de septiembre los chicos de 5SOS cruzarán el charco para subirse al escenario en España, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Hungría y República Checa.

La primera parada de Luke, Calum, Ashton y Michael en Europa será ni más ni menos que en España, concretamente en Madrid. El próximo domingo 24 de septiembre de 2023, 5 Seconds of Summer volverán al Palacio Vistalegre de la capital.

Han pasado casi cinco años desde que 5SOS pasaron por España por última vez. En noviembre de 2018, actuaron en el Wizink Center de Madrid para finalizar la gira que hicieron tras el lanzamiento de su tercer disco. Pero ya antes habían venido a nuestro país. En 2016 llenaron el Palacio Vistalegre, recinto al que vuelven este año.

Las entradas saldrán oficialmente a la venta este viernes 14 de abril a las 10 de la mañana, pero los fans más rápidos del grupo ya han podido conseguir sus tickets en la preventa. El precio en Madrid para las entradas generales de pista y grada es de 45€ + 6€ de gastos de gestión. Además, quienes quieran darse un capricho mayor, pueden comprar los paquetes especiales con acceso VIP y a la prueba de sonido.

El nuevo disco en directo de 5SOS

La cosa va de novedades para los australianos. Y es que la gira no ha sido la única noticia en los últimos días. Los chicos de 5 Seconds of Summer también han anunciado que este viernes, 14 de abril, publicarán un disco muy especial.

The Feeling of Falling Upwards – Live from The Royal Albert Hall es el nombre del próximo lanzamiento de 5SOS en el que podemos escuchar las actuaciones en directo de su concierto en el Royal Albert Hall de Londres. "Tocar este show para todos ustedes fue indescriptible y estamos encantados de que puedan revivir este momento con nosotros una y otra vez", han dicho los artistas a través de redes sociales.

"No podemos esperar a pasar tiempo de gira con todos vosotros, gente bonita", han afirmado los artistas presentando su nuevo tour. Los seguidores de 5 Seconds of Summer también están deseando que llegue el momento de volver a ver a su banda favorita sobre el escenario. ¡No te lo pierdas!