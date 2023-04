‘Road 96: Mile 0’ ya está disponible en PS, Xbox, PC y Nintendo Switch

Road 96: Mile 0 es un demente viaje en el que juegas en el papel de Zoe y Kaito. Tú eliges cómo crecerá su relación, mientras sus creencias colisionan entre sí. Encarnas su realidad, a través de la característica jugabilidad de Road 96 y el emocionante conjunto de secuencias salvajes de acción que tienen lugar en su mentes. ¡Ambos bandos del juego disponen de una fantástica banda sonora, mezclando temas nuevos, famosos y otros recurrentes!

DigixArt y Ravenscourt están detrás del desarrollo y la publicación de Road 96: Mile 0, precuela del aclamado Road 96. El juego está ya disponible en todas las plataformas digitales para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch.

Una experiencia completa del universo Road 96. Tanto si eres una fan experimentado o un recién llegado a Road 96, todos los jugadores pueden llevar su experiencia más allá del conjunto Stronger Together Bundle, que incluye el libro electrónico interactivo Road 96: About a girl, y la banda sonora oficial, con el tema “Land Locked Heart” del grupo The Midnight así como otros temazos originales.

Este nuevo libro electrónico es imprescindible para todos los que deseen descubrir qué le sucede a Zoe, entre los dos juegos; revelando nuevos lugares de Petria, revisitando los eventos clave desde un punto de vista distinto, con Jarod, Stan and Mitch, Alex, Fanny y John. El libro, que ya está disponible en inglés y francés, desvela secretos exclusivos del juego.

¿Todavía no habéis jugado a Road 96?

¡Pues no sabemos a qué estáis esperando!

¡Echadle un vistazo a este nuevo tráiler con las opiniones de la prensa! pic.twitter.com/Q4IyzrRbPN — PLAION España 🐥 (@PLAION_ES) September 9, 2021

Los que quieran tener una profunda e inmersiva experiencia de jugo propia del universo Road 96, el conjunto Full Journey Bundle incluye los dos juegos: Road 96, el aclamado juego por la crítica, y su precuela, Road 96: Mile 0.

Tanto la banda sonora original como el libro electrónico ya se pueden adquirir de forma independiente como contenidos descargables a través de plataformas como Steam. Ha llegado la hora de acompañar a Zoe y Kaito en una emocionante aventura que promete darnos muchas horas de entretenimiento.

Zoe es uno de los personajes de Road 96. Se ha criado en el lado rico de la ciudad y su padre trabaja para el Gobierno. Kaito es un personaje de Lost in Harmony y vive en la zona humilde. Ambos son grandes amigos, pero eso podría cambiar pronto... Su viaje durante Road 96: Mile 0 pondrá a prueba su amistad y todo aquello en lo que creen. Ambos afirman que el dinero no puede comprar la felicidad ni su amistad. Los dos soñadores buscarán el lugar al que pertenecen. ¿Seguirán siendo amigos cuando lo encuentren?

Descubre lo ocurrido antes de Road 96 y los sucesos que llevaron a Zoe a escapar de su hogar. Juega como Zoe y Kaito para dar forma a sus destinos. También te encontrarás a muchos de los interesantes personajes de Road 96. Experimenta una cara distinta del problemático país de Petria. La amistad es lo primero. Nuestra historia trata del conflicto y las diferencias entre dos amigos. Zoe y Kaito han crecido en mundos dist