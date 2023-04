El cantante Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, acusado, de nuevo, de agresión sexual

El cantante Nick Carter, miembro de la boy band Backstreet Boys, ha vuelto a ser acusado de violación por parte de Melissa Schuman, ex miembro del grupo Dream.

Schuman acudió el pasado martes a interponer una demanda contra el cantante. Según ha declarado, los hechos tuvieron lugar en el año 2003, cuando ella tenía 18 años y el 22.

En la demanda, a la que ha tenido acceso la revista Rolling Stone, Melissa Schuman acusa a Carter de utilizar "su papel, estatus y poder como cantante conocido para tener acceso a ella, prepararla, manipularla, explotarla y agredirla sexualmente".

La cantante estadounidense Melissa Schuman. / SGranitz/WireImage

Esta no es la primera vez que la que fuera miembro de la girl band americana imputa al cantante. En el mes de noviembre de 2017 ya detalló como perdió la virginidad cuando Carter la obligó a practicar sexo en su apartamento de Santa Mónica. "Fue implacable, se negó a aceptar mí no por respuesta", detalló Schuman en aquellos momentos sobre la supuesta agresión sexual .

Además, añadió que "era pesado, demasiado pesado para salir de debajo de él. Entonces lo sentí, puso algo dentro de mí". "Por defenderme, me he enfrentado a una reacción violenta. No soy la primera en pronunciarme, pero mi intención es ser la última", relataba. Con su historia pretendía que "las figuras poderosas de la industria de la música reciban el mensaje de que no pueden permitirse proteger a los depredadores sexuales".

En aquellos momentos, Carter negó las acusaciones e intentó defenderse: "Nunca me había expresado desde entonces que todo lo que hicimos no fue consensuado. Es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causar molestias o daño a alguien intencionalmente", dijo el artista en 2017.

Backstreet Boys en 2003. / Chris Walter/WireImage

La abogada del cantante, Liane K. Wakayama, se ha pronunciado y ha explicado que "Melissa Schuman ha estado vendiendo esta historia durante muchos años, pero su acusación era falsa cuando lo hizo por primera vez en 2017, y todavía lo es". Además, la acusa de "conspirar para dañar, difamar y extorsionar a Nick, sus asociados, sus amigos y su familia". "Este truco de relaciones públicas no sacudirá a Nick de su determinación de hacer que la Sra. Schuman y sus cómplices rindan cuentas por el dolor y el sufrimiento inconmensurables que ha causado su conducta abusiva", añade la abogada.

En 2022, acusado de violar a una menor autista

A finales del pasado año, el cantante fue demandado en un tribunal de Beverly Hills (California, EE.UU.) por una supuesta violación y agresión física a una fan autista de 17 años tras un concierto durante una gira del grupo en 2001.

En 2022 Nick Carter fue demandado por una supuesta violación y agresión física a una fan autista de 17 años. / SGranitz/WireImage

La víctima, una mujer que responde al nombre de Shannon "Shay" Ruth (39 años), concedió una rueda de prensa tras formalizar la demanda y añadió que la presentaba junto a otras tres víctimas que prefirieron guardar su anonimato, pero que también denunciaban haber sido violadas por Carter siendo menores de edad.

El incidente narrado ocurrió después de que ella asistiera a un concierto de los Backstreet Boys en la ciudad de Tacoma (Washington, EE.UU.) y el artista la invitara a subir al autobús al verla haciendo cola para que le firmara un autógrafo.

Lo que vino después, de acuerdo al testimonio de la demandante, fue una situación en la que Carter la obligó a beber alcohol y la llevó a una cama dentro del autocar donde la agredió físicamente y la violó.

La víctima concluyó sus declaraciones alegando que, aunque es "autista y con parálisis cerebral", el suceso con Carter fue "lo que más ha marcado" su vida.