Prince al desnudo: Con “un desafío a mí mismo” dijo adiós el genio

Prince al desnudo. O casi. Despojado de esos instrumentos que podía tocar desde los 15 años. Sin banda. Sin su inseparable guitarra. Por primera vez en su larga carrera, el genio de Minneapolis decidió enfrentarse a un reto consigo mismo. Quiso mostrarse a su público tal cual, arropado tan solo por un micrófono y un piano púrpura especialmente diseñado y fabricado para él. Como si presintiera que se acercaba el fin. 'Piano & a Microphone Tour' fue la última gira del 'Príncipe'. Veinte conciertos. El último, en el Teatro Fox de Atlanta. Un 14 de Abril de 2016.

"Un desafío a mí mismo"

A lo largo de gran parte de su carrera, Prince Rogers Nelson se había acompañado de bandas como Revolution o New Power Generation. La última, 3rdeyegirl, era un trío de funk rock americano que le había respaldado desde 2014. Por alguna razón, 40 años después de que arrancara su trayectoria musical, quiso mostrarse al desnudo. En una entrevista para The Guardian de Diciembre de 2015, anunciaba la que se convertiría en su última gira: Piano & a Microphone Tour.

"Hago esto como un desafío a mí mismo, no sabré las canciones que voy a hacer cuando salga al escenario. No tendré que hacerlo, porque no tendré una banda". Abandonó su inseparable guitarra y la reemplazó por un piano. "Ritmo, teclas, todas esas cosas pueden determinar cual será la siguiente canción que voy a tocar. Algo opuesto a '¡Oh, tengo que hacer mi single de éxito, tengo que tocar este álbum todo seguido'. Hay demasiado material y es difícil elegir. Es difícil. Así que, eso es lo que me gustaría hacer".

Un gran piano color púrpura

Prince siempre sabía lo que quería. Y para el encuentro íntimo con sus fans, quería un piano especial. A principios de 2016, empezó a mantener conversaciones con Yamaha y encargó un gran piano personalizado color púrpura - Yamaha C7Z - que sería el elemento central de sus últimos conciertos. Un encargo 'top-secret'.

BOOM (FROM LOTUSFLOWER) ON THIS NEWLY ARRIVED PURPLE PRESENT FROM YAMAHA.... "RESOUNDING!" pic.twitter.com/cXwRPi1wzG — Prince (@prnlegacy) April 12, 2016

"Prince era muy misterioso y bastante reservado" decía a Etonline el fundador de Yamaha Entertainment Group. "Nos llamaron y nos dijeron que quería un piano muy específico". Estuvo encima de cada detalle, hasta del color del asiento que acompañaba al instrumento. El producto final - un magnífico y grandioso piano con detalles dorados - llegó a Paisley Park justo a tiempo. A Prince le encantó su nuevo juguete.

20 conciertos en ocho ciudades

Tras algunos shows de 'calentamiento' en Paisley Park, el 16 de Febrero de 2016 arrancó la gira 'Piano y Un Micrófono' en Melbourne, Australia. Fue extremadamente reducida. Apenas una veintena de conciertos en ocho ciudades. Es cierto que tenía previsto actuar en Francia y en Reino Unido. Pero los shows se cancelaron, entre otros motivos, por el atentado islamista en París del 13 de Noviembre de 2015. Además de hacer paradas en seis ciudades de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, reservó dos escenarios estadounidenses. Uno en Oakland (California) y otro en Atlanta (Georgia).

Piano de Prince en exhibición frente al escenario en Paisley Park, la casa y estudio de Prince en Chanhassen, Minnesota, el 30 de junio de 2021. / KEREM YUCEL/AFP via Getty Images

El de Atlanta, el 14 de Abril de 2016, fue el último. Como en la mayor parte del recorrido, hizo sesión doble. Dos conciertos: uno a las 7.00 pm y otro a las 10.00 p.m. Las más de 9.000 personas que completaron el aforo del Teatro Fox ((algunas habían pagado hasta 1.000 dólares), fueron testigos de excepción de la fuerza inigualable de su ídolo... y de su inesperado adiós.

"Algunas veces olvido lo emocionantes que son estas canciones"

Prince salió al escenario de la antigua sala de cine de diseño árabe, una semana después de lo previsto inicialmente. Afectado por una fuerte gripe, los shows del 7 de abril se habían pospuesto. Aparentemente se había recuperado por completo. Además de usar un bastón, algo que había estado haciendo de vez en cuando durante varios años, no mostró ninguna señal de que le fallara la salud. Su voz tenía tanta fuerza como siempre y, como siempre, desplegó un entusiasmo juvenil.

Prince (1958-2016) actúa en el escenario durante el Purple Rain Tour de 1984 el 4 de noviembre de 1984, en el Joe Louis Arena en Detroit, Michigan. / Ross Marino/Getty

La segunda sesión fue más larga. Hizo hasta tres bises después de despedirse. Y cada vez que reaparecía, el ruido del público era ensordecedor. El artista se nutría de esa energía que le llegaba de esos miles de seguidores que daban palmas, gritaban y coreaban sus canciones. Girl, I would die 4 U, Nothing compares 2 U. Su versión de Heroes de David Bowie, provocó un asombroso silencio. Tocó y cantó lo que quiso. Y, en un momento del recital, manifestó: "Algunas veces olvido lo emocionantes que son estas canciones".

Y las luces luces se apagaron...

Prince al desnudo, solo, sentado al piano púrpura, con los focos iluminándole, balanceándose hacia adelante y hacia atrás sobre el asiento, también púrpura. Su interpretación final de la noche fue un medley de tres canciones legendarias - The beautiful ones, Diamonds & pearls y Purple rain - despojadas de capas de instrumentos.

Prince - Purple Rain (Live At Paisley Park, 1999)

Y entonces, con un remolino de notas de piano y envuelto en aplausos atronadores, Prince hizo una reverencia, dio las gracias al público, y se marchó. Las luces se apagaron. Y tan solo una semana después, el 21 de Abril de 2016, también se apagó la vida de Prince.