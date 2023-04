La hija de Antonio Orozco firma su primer contrato y muchos padres se identifican con la reacción del cantante

Antonio Orozco no ha empezado muy bien el año debido a una lesión vocal. Pero eso, ya, es cosa del pasado. “RECUPERADO AL 100 por100 de mi lesión vocal. Gracias a tod@s los que me habéis ayudado y apoyado en estos tres meses de mierda …. Empieza un camino nuevo, tengo alas y voz nueva”, aseguraba hace apenas una semana.

Después se ha marchado a Madeira para disfrutar en familia de su Semana santa. Tiempo de calidad con sus hijos, Jan y Antonella. Si durante mucho tiempo, el cantante mantuvo a su familia muy en la privacidad, lo cierto es que poco a poco nos ha ido abriendo las puertas a esa parcela de su vida tan especial.

“Lo verdadero e importante en esta vida hay que cuidarlo. Ojalá, sea capaz de cuidar a mis hijos tanto como a lo largo de los años han cuidado de esta isla tan hermosa”, compartía junto a varias fotos de sus hijos en la isla.

El contrato

Y ese tiempo que ha pasado con los suyos ha debido ser el que le ha inspirado el contrato que le ha hecho firmar a su pequeña. “Y firmó! 😅😂😂😂😂😂😂😂😂. SU PRIMER CONTRATO ❤️❤️❤️”, compartía en redes.

Y no, no es un contrato de cantante, ni de actriz, ni de empleada de ningún oficio. Su primer contrato es una promesa a su padre: “No me casaré hasta los 60 años”. La pobre lo ha firmado confiando en su padre mientras se comía una galleta y, obviamente, sin saber lo que hacía.

Una reacción muy de padres que no soportan ver cómo crecen sus pequeñas. Todavía es muy pequeña y la tiene a su lado, pero tendrá que pasar por ese difícil momento de tener que dejarla volar sola y seguro que será antes de que cumpla 60 años.

Padres identificados

Y claro, muchos padres han entendido este contrato y no han dudado en comentarlo. Alguno, incluso, cree que se ha quedado corto.