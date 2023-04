Yulen Pereira explica las razones de su ruptura con Anabel Pantoja: lo que hizo mal cada uno

Hace un año, en Supervivientes 2022 saltaba la chispa del amor entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja. Si anteriormente la colaboradora había durado días en el reality, en esa edición superó todos sus récords y hasta se marchó con pareja.

El deportista confesó estar enamorado de ella y ella hacía lo mismo, pocos tiempo después de haber roto con Omar Sánchez, el que había sido su marido.

Por ello, la relación entre Yulen y Anabel fue mediática desde el primer segundo. Y su ruptura también. Desde que ella volviera de gira con Isabel Pantoja, saltó la noticia de que la pareja se había separado y en todos los programas se ha especulado sobre ello.

Hasta que el propio Yulen ha querido zanjar todos los rumores y ha dado a ¡Hola! sus razones para dejar la relación:

- "Sus celos me agobiaron. Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer bola", explicó en cuanto a los errores de ella que le llevaron a desinflarse: "Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil... y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel".

- "No estaba preparado para vivir con una mujer. En la casa era un desastre. Lo dejaba todo por el medio y Anabel me echaba broncas", reconoció en cuanto a sus fallos.

De esta forma, ha querido acabar con la imagen que se está dando de él: "Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a mi casa y se me caen las lágrimas". Para zanjar la entrevista asegurando que aún tiene sentimientos por ella.